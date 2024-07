Pour marquer officiellement la fin de sa première phase, le Programme jeunesse et stabilisation (Projes I), a organisé ce mercredi 24 juillet 2024 au CICB, une journée culturelle pour célébrer la culture malienne, la paix et la cohésion sociale à travers des prestations et créations artistiques de la part des opérateurs de mise en œuvre (OME) du Projes.

Financé par l’Union européenne à hauteur de 43 500 000 €, soit 28 534 129 500 F CFA, à travers le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique et mis en œuvre par la GIZ, le Projes I couvre les régions de Ségou, Mopti, Douentza, Bandiagara, Sikasso, Koutiala et Bougouni. Il est placé sous la tutelle du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD), qui assure la supervision et facilite la mise en œuvre du programme dans les régions ciblées.

Le Projes I a démarré en septembre 2018 dans les régions centre du Mali pour une durée de mise en œuvre de 36 mois. Il a, au cours de sa mise en œuvre, bénéficié d’un avenant avec la Délégation de l’Union européenne. Celui-ci a permis d’étendre sa durée à 48 mois et a également favorisé la mise en œuvre des actions de stabilisation dans les Pôles sécurisés de développement et de gouvernance (PSDG).

Après 6 années de mise en œuvre et de commun accord avec l’Union européenne, il a été décidé de clôturer la première phase du Programme jeunesse et stabilisation. Ainsi, il est prévu l’organisation de deux activités phares marquant officiellement la fin du Projes I. Dans un premier temps, l’organisation de la présente journée culturelle pour célébrer la culture malienne. En second lieu, il est prévu l’organisation d’un atelier de clôture qui enregistrera la participation des autorités locales, régionales et nationales en plus des autres parties prenantes du programme.

L’objectif général du Projes I est de favoriser la stabilisation des zones fragilisées du Mali et le renforcement du contrat social, par une amélioration de l’offre de services socio-économiques de base, le soutien à la cohésion sociale et à la médiation entre communautés et autorités, la création de revenus et d’emplois au bénéfice des couches sociales fragilisées.

La journée culturelle, organisée afin de marquer officiellement la fin de la première phase du programme visait à célébrer la culture malienne, la paix et la cohésion sociale à travers des prestations et créations artistiques de la part des opérateurs de mise en œuvre (OME) du Projes.

La soirée a été non seulement marquée par la visite des stands des jeunes de Ndomo, déco papier recyclé, mais aussi par le passage d’artistes notamment les jeunes rappeurs du Projes, Nama, Niogolon (balafoniste Ségou), entre autres.

Dans son discours, Michel de Knop, chargé d’affaires de la délégation de l’UE, a exprimé sa satisfaction du programme qui, selon lui, a tenu toutes ses promesses. “Ce projet a pour but d’accompagner nos amis maliens dans les régions du Centre et nous saluons la GIZ d’avoir travaillé à maintenir le cap jusqu’à arriver à ces résultats que nous connaissons”, dira-t-il.

Mahamadou Sidibé, coordonnateur régional du Projes, a salué l’accompagnement de tous les jours des autorités maliennes pour la réussite du Programme. Il a également remercié les partenaires sans lesquels le Projes n’allait pas connaître ces résultats appréciables.

Selon Ruiz Arteaga Francisco Javier, directeur de programme, le Projes I a été un exploit. “Ça été un parcours dans lequel on a eu à travailler avec beaucoup de populations du Centre, les autorités locales. On a appris à apprécier la culture très différente, très riche de ces régions. On aussi appris comment travailler pour améliorer les conditions des filles, des jeunes et des populations vulnérables. C’est à travers la collaboration avec ces autorités locales, avec nos bénéficiaires qu’on est arrivé à cet exploit”.

Ibrahima Ndiaye

