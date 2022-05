Du 27 au 29 mai prochain, les populations du Mali et du Sénégal vivant le long des rails exposent et démontrent leur savoir-faire en sport et en art

La deuxième édition du festival International des Rails (FIRKA 2022) aura lieu du 27 au 29 mai à Kayes, en première région. Ce sera l’occasion pour le port Autonome de Dakar d’affirmer davantage son engagement auprès de la population Kayesienne. Au menu du festival, plusieurs activités sont programmées entre autres, des conférences débats, des visites guidées des sites touristiques, une foire commerciale et d’exposition, des communications et des concerts géants qui vont regrouper une pléiade d’artistes du Mali.

Ce festival dont l’objectif est de promouvoir la culture malienne en général et la musique malienne en particulier, offre un cadre idéal pour booster le tourisme et le développement économique autour des rails. Cette manifestation artistique culturelle et sportive qui réunit les populations du Mali et du Sénégal vivant le long de l’axe ferroviaire est organisée par l’association de festival International des Rails. Elle se tient chaque année. Sa première édition a eu lieu du 3 au 5 novembre 2007. La réussite de cette première édition a suscité un grand engouement auprès des parties prenantes (autorités communales et coopération décentralisée) qui ont demandé de l’institutionnaliser. Ainsi donc en 2008, des voix au Sénégal se sont prononcées pour l’internationalisation de l’événement compte tenu du fait que Kayes et le Sénégal ont en partage les rails. Dès lors, le partenaire stratégique Port Autonome de Dakar qui a toujours accompagné la ville de Kayes dans divers domaines comme la culture, le sport, le commerce … est resté depuis plus de 10 ans, un partenaire officiel de ce grand événement.

Cette année, ce festival sera un cadre de valorisation du métier de cheminot à travers la musique et des échanges sur les perspectives du développement socioéconomique de la ville à travers des conférences débats. Le festival sera un cadre de brassage et de communion entre les partenaires du Mali et du Sénégal.

Fousseyni SISSOKO

NOTRE VOIE

Commentaires via Facebook :