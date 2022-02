La troisième édition du Festival AG’NA est prévue du 22 au 26 février 2022 à Koulikoro (2ème région administrative du Mali) sur le thème : « patrimoine et innovation ». L’information a été donnée, le samedi 12 février 2022, par les organisateurs dudit festival lors d’une conférence de presse tenue à l’Espace Walaha à Magnambougou (Bamako). Selon les conférenciers, le festival AG’NA sera agrémenté par des concerts, des animations folkloriques, des caravanes de projection de films, des séances de contes, des conférences etc. L’objectif principal de AG’NA est de contribuer à l’économie créative au Mali à travers la culture et les arts numériques.

Cette conférence de presse était animée par Fousseyni Diakité, Président du groupe Walaha, directeur du festival Ciné à Dos, Mani Ansar, directeur du festival au désert, Mme Zeïnab Sidibé du groupe Walaha, Aboubacar Gakou Touré, président de la fédération nationale du cinéma et de l’audiovisuel, Ehmat et par Boutout Sall, en présence d’autres personnalités. Selon les conférenciers, le festival AG’NA est né du partenariat entre le Groupe Walaha et Essakane Production, avec l’idée de créer un festival hybride Musique/Cinéma. « L’idée est d’apporter le maximum du désert (nomades, tentes, musiques, danses, artisanat, jeux … comme à Tombouctou), sur le sable de Koulikoro autour d’une scène moderne créant une vraie rencontre culturelle entre le Nord et le Sud du Mali, ouverte au reste du monde pour ceux qui peuvent pour le moment y participer.

Dès la première édition, en plus des projections et compétitions cinématographiques, nous avons installé sur le sable du fleuve Niger une scène moderne pour les grands concerts, entourée de tentes nomades pour les expositions, les rencontres, les restaurants, les concerts traditionnels, les campings…etc.

Tout cela pour accueillir plus de 7000 participants directs (et plus de 50 000 internautes qui ont accédé en ligne) venus de tout le Mali particulièrement des régions du nord et aussi du camp de réfugiés maliens de Mberra (Mauritanie) dont des artistes, des artisans, des conférenciers, des restaurateurs… etc », révèle la note de presse sur l’événement.

Selon le conférencier Fousseyni Diakité, l’objectif principal de AG’NA est de contribuer à l’économie créative au Mali à travers la culture et les arts numériques. Il s’agit, dit-il, de développer un évènement grand public où convergent le cinéma et les arts vivants autour des questions de développement durable.

Selon lui, le thème central du festival porte sur « Patrimoine et innovation ». Quant à Zeïnab Sidibé du groupe Walaha, elle a fait savoir que la 3ème édition du Festival AG’NA se tiendra du 22 au 26 février 2022 à Koulikoro.

Avant de signaler que le festival sera agrémenté par des concerts, des animations folkloriques, des caravanes de projection de films, des séances de contes, des activités de danse, des masterclass, des campings, des conférences etc. A l’en croire, plusieurs artistes seront présents au festival dont Salif Keïta, Iba One, Kader Tarhanin, M’Bouillé Koïté, Master Soumy, Thialé Arby, Baba Sallah, Fousco et Djénèba, Faiza, Imarhane de Tombouctou, Tatouma, Warda de la Mauritanie, Doudou, Cheick 5 Taman, Niaga Sacko, Babsy, Artistes de Koulikoro. Mani Ansar a fait savoir qu’il y aura aussi des fêtes traditionnelles.

Pour sa part, Aboubacar Gakou Touré a indiqué que 53 films (courts et long-métrage) seront projetés durant le festival.

Selon les organisateurs, le festival est gratuit sauf le bloc où il y a des chaises qui sera payant. Répondant aux questions des journalistes, les conférenciers ont précisé que des dispositions sanitaires et sécuritaires sont prises pour la bonne tenue du festival.

A les en croire, des prix seront décernés aux meilleurs films lors de l’événement.

Aguibou Sogodogo

