La Communauté Mamala (Miniankala) œuvre pour faire du Mali un pays avant-gardiste de la protection de l’environnement. A l’occasion de la 8e édition du festival Bélénitugu, les ressortissants venus des 68 communes du Mamala (Miniankala), de Bamako et d’ailleurs, ont fait le bilan de leur combat pour l’environnement et s’engagent à faire plus.

La protection de l’environnement est une affaire de tous. Fort de ce principe, le Mamala est engagé depuis plusieurs années dans le combat pour la sauvegarde de la faune et la flore. A Somasso, dans le cadre de la 8e édition du Festival Bèlènitugu, couplée avec la 1ère édition de la Semaine EpMa, l’Association pour le développement de Somasso et l’organisation Ensemble pour le Mamala (EpMa) ont réitéré leur engagement à promouvoir les bonnes pratiques en matière de protection de l’environnement.

Ainsi, toutes les activités de cette édition, comme les précédentes, se sont déroulées autour de l’environnement et de la paix. Il s’agit surtout de la protection de l’environnement avec tout son contenu, à savoir le reboisement, la lutte contre la coupe abusive des bois, la déforestation, les feux de brousse incontrôlés, la construction des maisons écologiques, l’implication des femmes dans la protection de la forêt, etc.

Heureux, le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Modibo Koné, a salué les efforts consentis par le Mamala dans le combat pour un Mali vert. « Ils ont compris que la terre nous donne tous. En retour, elle doit être protégée en maintenant l’écosystème vert. Nous devons préserver notre environnement pour un développement harmonieux », a-t-il affirmé après avoir visité les stands des 68 Communes du Mamala. « J’ai pu constater que dans toutes ces communes des initiatives louables ont été entreprises pour soutenir les efforts du gouvernement, mais aussi des autorités de la transition pour la paix et la protection de l’environnement », a-t-il ajouté. Et de promettre : « nous allons transmettre les doléances majeures au président de la Transition pour que des dispositions soient prises. Beaucoup de maires ont souhaité qu’ils soient assistés durant la campagne de reboisement qui va commencer en juillet prochain avec des plantes ».

Cette année, selon le ministre Modibo Koné, son département a opté pour une nouvelle stratégie : planter des arbres utiles économiquement pour les populations comme le karité, le néré, l’acajou, etc. « Il faut des plantes qui vont protéger l’environnement et lutter contre la déforestation, mais qui serviront aussi à la population en termes de lutte contre la faim. Chez nous, beaucoup de plantes sont nécessaires pour notre économie et la plupart sont utilisées dans la médecine traditionnelle. D’autres espèces en voie de disparition sont aussi utilisées par les artisans pour fabriquer certains de nos instruments traditionnels que nous ne trouvons que chez nous. Il faut donc planter beaucoup de ces arbres. Je m’engage donc à tout faire pour accompagner nos communautés », a indiqué le ministre Koné.

Tenue du 27 au 31 mai 2023, la 8e édition du festival Bélénitugu (couplée à la 1re Semaine culturelle d’EpMa) avait pour thème principal : “La culture au service de la paix pour un Mali nouveau”. En plus de l’environnement, elle a été un tremplin pour la promotion du vivre ensemble, mais aussi de la préservation des éléments culturels du Mamala (langue, habitudes culinaires, l’hospitalité, les codes vestimentaires, les instruments de musique, les pas de danse et d’autres vestiges).

