La 3e édition du Festival vivre ensemble se tiendra du 8 au 12 février 2019 à Tombouctou. Les associations Tabital Pulaaku et Djinna Dogon y seront pour tirer des leçons de cohésion sociale et de vivre ensemble afin de promouvoir une paix durable dans le Centre du Mali.

Le lancement de cette 3e édition a eu lieu le 11 janvier 2019 au Grand hôtel de Bamako en présence des autorités locales, nationales et les partenaires.

Placée sous le thème “paix et réconciliation”, l’édition 2019 vise à sensibiliser davantage les communautés sur l’importance de la paix et du vivre ensemble. Selon le directeur du festival Salaha Maïga, compte tenu de la situation actuelle au centre du pays, la commission d’organisation a jugé opportun d’inviter les associations Tabital Pulaaku et Djinna Dogon pour tirer des leçons de cohésion sociale et de vivre ensemble afin de promouvoir une paix durable dans le centre du Mali.

Pour cette 3e édition, le plateau musical sera riche et varié avec des artistes comme Baba Salah, Kader Tarhanine, Milmo, Hawa Maïga et les artistes locaux pour ne citer que ceux-là. Aux dires de Salaha Maïga, au-delà de l’aspect festif, il est prévu au programme débats publics, conférences, foire d’exposition commerciale, visite de sites touristiques, consultation et don des médicaments, distribution de vivres alimentaires, appui et insertion socio-professionnelle des jeunes.

Y. Doumbia

