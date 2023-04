Fin de la 10eme édition du festival international ‘’Didadi’’ De Bougouni

« Plus de 20.000 participants, des artistes de différentes ethnies du Mali, des ressortissants du Benin, du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d’ivoire et de la Guinée Conakry » félicitent le promoteur Seydou COULIBALY

La 10ème édition du festival International ‘’Didadi’’ de Bougouni s’est tenue du 09 au 12 mars, sur les berges du fleuve Baoulé, le site du festival. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire général du Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, M. Hama Demba Cissé. Il avait à ses côtés, le Gouverneur de la région de Bougouni, le Général de Brigade Keba SANGARE, le sous-préfet, des autorités politiques, coutumières de la région entre autres et le promoteur du festival M. Seydou COULIBALY. Pour cette édition, plus d’une trentaine d’artistes locaux, nationaux et internationaux ont émerveillé les milliers de festivaliers venus de partout pour célébrer la dixième anniversaire du festival DIDADI. Les initiateurs ont annoncé à la clôture de l’édition de cette année, des innovations majeures pour les années à venir.

Le thème de cette année était : « défi de valorisation des potentialités culturelles et touristiques de la région de Bougouni ». Pour rester dans l’ordre d’idée du thème de cette année, le festival a démarré par la visite du site touristique des caïmans sacrés de Dissan, une localité située à 35 km de Bougouni. Après cette visite, les organisateurs se sont rendus dans les familles des notabilités, histoire de leur présenter le projet du festival comme le veut la coutume. Se sont enchainées ensuite sur les trois jours du festival, des séries d’activités comme les expositions d’art, une foire d’exposition, la visite de la colline de N’tentou, des courses de pirogues et des concerts géants.

Pour le promoteur du festival, Seydou Coulibaly, à chaque année ses propres défis et difficultés. Les difficultés de cette année sont d’ordre économique et surtout cette année vu l’affluence, l’autre difficulté était le problème de logement. Cette situation nous a un peu perturbé. Mais dans les années à venir, nous allons travailler pour corriger cette situation a-t-il promis. Nonobstant, il affirme sa satisfaction de la tenue de cette édition. A ses dires, plus d’une trentaine d’artistes des ethnies différentes du Mali ont participé à ce festival. Pour l’orateur, la foire de cette année a regroupé les ressortissants de 5 différents pays d’Afrique de l’Ouest à savoir le Benin, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la Guinée Conakry. Il dira que plus de 20.000 participants ont fait le déplacement pendant les 3 jours d’activités. Pour lui, après 10 années passées, le festival s’inscrit désormais dans l’agenda culturel de notre pays. Pour cela, dans les années à venir, plusieurs innovations seront faites en vue de répondre aux aspirations du nombreux public qui a fait le déplacement. Il a enfin remercié les sponsors, partenaires techniques et financiers, les artistes, les hommes de médias, les exposants, la sécurité et les autres organisateurs du festival.

Le représentant du ministre de la Culture, M. Hama Demba Cissé, non moins Secrétaire général du département dira que le festival DIDADI figure parmi les grands festivals de la sous-région. A cet effet, il félicite et encourage le promoteur pour son implication à rehausser l’image de la culture de la région de Bougouni. Il a invité les populations à participer d’avantage à la valorisation du festival pour mieux faire connaitre les richesses culturelles de cette localité.

Pour l’artiste Salif Keita, c’est une première pour lui de venir prester devant un tel public. Il a remercié le promoteur pour son initiative de valorisation de la culture du Mali et invite à soutenir des initiatives de ce genre pour la paix et la cohésion.

Des artistes ou formations musicales comme Oumar Konaté, le Badema National, Djenebou Diakité, Yah Traoré, Tièfarinchi, Ami Wassidjè, Amanar de Kidal, Koko Dembélé, Ben ZABO, Young BG, Momo Choco, Cheick Tidiane Seck, Seydou Che, Salif KEITA et les artistes locaux de Bougouni : Bakoro Bamba, Adama GROS ventre, Bolon Seydou, Perly, Abou flow et Fortuna du Burkina Faso ont livré un show inédit et mémorable.

Il faut rappeler que le festival DIDADI de Bougouni est un projet créatif commun aux artistes musiciens, danseurs, contribuant à revaloriser les sites culturels et sauvegarder l’identité culturelle, tout en faisant la promotion du savoir-faire local à travers la transformation des produits agricoles, les défilés de mode, de vêtements traditionnels et les arts.

Fousseyni SISSOKO

Notre Voie

