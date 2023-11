Kenekan Plus Saison II / Vulgariser les spectacles vivants

Après la 1ère phase, c’est dans une salle bondée d’élèves dévoués que la deuxième phase de Kenekan plus a été lancée le vendredi, 27 octobre 2023 à l’institut Sacré Cœur sous le thème “Oralité“. Ce projet vise la promotion et la diffusion des spectacles vivants au Mali afin de mettre l’art du spectacle vivant au service du changement social.

Kenekan est un projet de formation pratique en théâtre pour tous. L’idée c’est de permettre à tout le monde, quelque que soit son métier, de vivre une expérience pour vaincre la timidité.

Le projet Kenekan plus, qui est la deuxième saison est un projet de promotion et de diffusion visant le développement du spectacle vivant au Mali. Kenekan plus vient combler le manque de représentation du spectacle vivant de qualité en proposant deux représentations tous les derniers week-ends du mois au public.

Selon le représentant du directeur de l’institut Sacré Cœur, ce projet permettra de donner l’opportunité aux élèves d’apprendre et surtout de s’exprimer mieux à l’oral. “Le théâtre dans le milieu scolaire est un outil très puissant. Il s’agit non seulement de jouer des rôles mais d’apprendre le jeu de scène, de rentrer dans la peau d’autres personnages”, a-t-il dit.

Pour Akim Diallo, coordinateur du projet, “nous avons tenu la saison I de Kenekan, pour continuer le projet nous voici à la saison II. Cette 2eme phase vise à faire des représentations chaque fin du mois pour mieux atteindre les cibles. Tout cela pour que le public puisse découvrir le théâtre et qu’il soit dans le quotidien de tous. Cette année, nous avons lancé un appel à spectacle à l’endroit des artistes professionnels et des groupes d’artistes. Nous avons reçu plusieurs candidatures et avons réalisé 12 spectacles parmi lesquels deux ont été joués pendant la cérémonie. Ces spectacles sont programmés tout au long du projet”, a-t-il signalé.

Des formations ont été initiées à travers les établissements scolaires. C’est pour permettre aux élèves de se projeter au-delà de ce qu’ils voient. Les différentes disciplines de cette formation sont entre autres (danse, musique, théâtre, spectacle, arts plastiques) savent jouer, qui ont du talent. L’année dernière nous avions les élèves de la 7e année qui ont beaucoup participé et suivi les ateliers. C’est justement pour que vous appreniez et pratiquiez vous-mêmes. Ainsi, ils apprendront à être des comédiens, acteurs, etc.

Pour sa part, Madame Sissoko Hawoye, représentait le Cenou, cette cérémonie devait se tenir chez nous au niveau de l’université Cenou avec les étudiants. Le théâtre éduque et de ce fait les formations des élèves et étudiants est plus que nécessaire aujourd’hui. Il y’a beaucoup de talent, l’objectif de la convention signée entre la compagnie Anw Ka Blow est de former les étudiants afin que de jeunes talents puissent émerger. Je reste convaincu que ce genre d’initiative est plus que bénéfique et pour les élèves, et pour les étudiants car c’est très formateur. Il n’y a pas de meilleurs moyens que la culture à travers des projets artistiques.

