Le top départ de la caravane Orange Music Talents a été donné le jeudi 30 janvier 2025. Les 9 jeunes artistes vont sillonner les différentes régions du Mali pour présenter leurs performances artistiques ainsi que leur single ‘ ANW KA MALI’.

Les 9 finalistes de la compétition Orange Music Talents sont fins prêts pour rencontrer le grand public après une résidence d’un mois au sein de Dôni Blon (école du savoir) où ils ont bénéficié de l’accompagnement et d’encadrement artistique des experts du domaine, les jeunes talents vont parcourir les régions pour se faire découvrir. La caravane organisée à cet effet a été lancée ce jour en faveur d’un concert qui a été animé par les finalistes et d’autres figures emblématiques de la musique malienne à ne citer que le duo Mariam et Amadou Bagayogo. L’événement a également enregistré la présence de la représentante du Ministre de la Culture, celle de la Délégation Spéciale de la mairie de la CIV du district, le DGA d’Orange Mali, de l’Artiste Salif Kéïta, de Ckeick Tidiane Seck et bien d’autres.

Orange Music Talents est un projet du Groupe Orange, et plus d’un concours, il a consisté non seulement à relever de nouveaux talents, mais surtout à promouvoir la riche culture malienne dans sa diversité, a indiqué la responsable de la communication institutionnelle d’Orange Mali, Doucouré Fatoumata Sangaré. Qui ajoute qu’en mettant l’accent sur cette diversité culturelle, le Mali a été classé 1er lauréat parmi les 20 filiales où la compétition a été lancée par le groupe.

La Responsable de Orange Music Talents au Mali, Kadidiatou Makadji, après avoir rappelé les différentes étapes la compétition, a tenu à féliciter l’ensemble des parties prenantes à l’organisation pour leur engagement et l’implication.

Pour la représentante du Ministère de la Culture, Fadimata Walet Aghatan, cette initiative d’Orange s’inscrit parfaitement dans la politique culturelle du gouvernement, qui a décrété 2025 ‘Année de la Culture’ Elle n’a pas manqué de réaffirmer leur engagement et disponibilité à porter très la culture malienne ainsi que ses acteurs.

Quant au directeur adjoint d’Orange Mali, Fatogoma Aristide Sanon, il a souligné que la promotion de la culture est une priorité pour Orange qui, depuis sa création au Mali, s’est engagée en faveur de la culture dont l’entreprise est le premier sponsor officiel. Orange Mali dans la mise en œuvre de sa politique de responsabilité sociétale, soutient différentes initiatives et activités culturelles, de plus la structure contribue à grande échelle à la dynamique musicale au Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

