La cérémonie du pré-lancement des activités de la 1re édition du Festival international sogobô s’est tenue le samedi 9 mars 2024, à la Maison des jeunes de Bamako en présence de nombreux acteurs de la culture malienne : ministère de tutelle, légitimités traditionnelles, promoteurs de festivals, troupes traditionnelles, représentant de l’Unesco.

Initié par l’association compagnie sogolon, ce Festival international sogobô se déroulera dans la capitale malienne du 20 au 26 mai prochain sur le thème «le rôle des masques et marionnettes dans la socialisation des enfants».

Selon Yaya Coulibaly, son promoteur, ce festival se veut un cadre de rencontre annuelle entre les facteurs de masques, les marionnettes, les trésors humains vivants et les professionnels du domaine. Il a pour objectif de créer les conditions nécessaires pour la sauvegarde et le rayonnement des arts, des masques et marionnettes à l’échelle nationale et internationale. «A mon tour, je dois transmettre cet héritage à la nouvelle génération. Je voudrais non seulement léguer à cette jeunesse le sens du devoir, la dignité humaine mais aussi surtout une œuvre gigantesque à travers l’organisation du festival international sogobô. Cet espace est dédié à l’enseignement des valeurs socio-éducatives, à la découverte des dits et non-dits.

Repère pour une jeunesse déracinée

Le festival sogobô est une sorte de boussole et repère pour une jeunesse déracinée. Je voudrais apporter à travers cette œuvre ma contribution à l’effort des plus hautes autorités du pays par le sens de la refondation. Ce festival nous offre la possibilité de découvrir les nombreuses recettes, les splendeurs culturelles et aussi les merveilles de notre culture à travers les masques et marionnettes. Je voudrais que cette jeunesse s’approprie ce festival et continue avec mon œuvre après ma mort. Ainsi, je remercie toutes les bonnes volontés pour leur accompagnement dans la réussite de l’initiative», a-t-il formulé.

Pour lui, cette première édition mettra en valeur une multitude de spectacles créés et joués par les marionnettistes d’Afrique et d’ailleurs. Il y aura une sélection des groupes traditionnels, le choix des artistes modernes, l’identification et proposition de visites de sites touristiques, les conférences-débats, la foire artisanale, le défilé de mode traditionnel, l’espace spécial dédié aux enfants, l’initiation des jeunes à l’art de la marionnette, les parades de masques dans les établissements scolaires partenaires.

La cérémonie a pris fin par la prestation de l’artiste Ousmane Ouattara et le défilé des marionnettes de la compagnie sogolon.

