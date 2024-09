Mali, le premier festival international de films de femme lancé à Bamako

Le Palais de la culture Amadou Hampaté Bâ abrite depuis le week-end, la première édition du festival international de films des femmes ( ). Cette rencontre cinématographique, première du genre au Mali, se déroulera jusqu’au 4 septembre 2024. Au menu, la projection des films produits par des réalisatrices ou productrices maliennes et des réalisateurs étrangers sur le thème de la femme. « Femme et 7ème art : enjeux et défis ». Tel est thème de festival inédit au Mali qui, selon sa directrice, Molody Diarra se veut un tremplin pour jeter un regard sur le rôle éminent que les femmes jouent dans le rayonnement du 7ème art.

Plusieurs films de catégorie : long et courts métrages en compétition. Ce sont 20 films dont 10 longs métrages qui seront en compétition. Ils ont été sélectionnés parmi 110 films de 43 pays qui ont postulé pour ce festival.

Des projections de films dans les deux rives de Bamako.

Le FIFFEM est un cadre pour célébrer les femmes productrices et actrices de films. « Nous allons mettre en lumière le rôle des femmes dans le métier du cinéma », a-t-elle réitéré lors du lancement du festival devant le public. Lequel était composé de plusieurs actrices, héroïnes et réalisatrices du cinéma malien, notamment la réalisatrice Foutamata Coulibaly dit FC. Selon la directrice, le FIFFEM est un espace de rencontre, d’échanges et de célébration de talent féminin dans l’industrie cinématographique malien. U

Un cadre qui sera mis à profit pour explorer les défis auxquels les femmes sont confrontées dans le monde du cinéma et proposer des pistes de réflexion pour une meilleure inclusion des femmes. De ce fait, des ateliers seront organisés pendant les 5 jours du festival sur plusieurs aspects du cinéma, notamment la réalisation, le montage, l’écriture de scénario et la production. Le directeur du Centre National cinématographique, Fousseini Maïga, a salué au nom du ministre de la culture, de l’artisanat et de l’industrie hôtelière l’initiation de ce festival. Selon lui, le FIFEM prouve le rayonnement du répertoire du cinéma malien qui, selon lui, a produit 100 films ces dernières années et remporté 50 prix à travers le monde. Pour rappel, ce festival sera clôturé par l’organisation d’une ‘’ nuit de l’AES’’ et la remise des trophées des lauréates.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :