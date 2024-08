Mali Mode Show : En mode biennale !

Après quatre éditions tenues annuellement, Mali Mode Show adoptera un format biennal à compter de l’année prochaine. Ce changement de format qui interviendra à partir de la 5e édition aura lieu du 1er au 9 novembre 2025. La biennale sera entrecoupée d’une nouvelle initiative dénommée Forum de la Mode et du Design de Bamako dont la 1ere édition est prévue pour novembre prochain.

Créé en 2018, Mali Mode Show s’est fixé comme ambitions de créer un espace où la mode malienne pourrait s’exprimer mais également un espace fédérateur de l’ensemble des professionnels en leur mettant à disposition des plateformes de formation, de commercialisation et surtout de réseautage.

Après quatre belles éditions tenues chaque année, Mali Mode Show va opérer un changement majeur dans sa marche vers l’excellence et la conquête de la scène internationale. Ceci sera marqué par le passage de l’événement d’une à deux années pour adopter le format biennal. Une idée loin d’être fortuite pour l’initiateur du projet Ibrahim Guindo alias Akim Soul pour qui ce changement de format s’inscrit dans une vision à long terme qui vise à répondre aux défis économiques actuels et à anticiper les évolutions du secteur de la mode tant au niveau local qu’international.

“En adoptant le format de la biennale, nous souhaitons maximiser l’impact de chaque édition et offrir une programmation de haute qualité soigneusement préparée et enrichie par des innovations significatives pour l’avenir de l’industrie de la mode et du design au Mali”, a-t-il justifié.

Parallèlement à la tenue de la biennale, une nouvelle idée émergera. Il s’agit du Forum de la Mode et du Design de Bamako dont la 1re édition est prévue pour les 8 et 9 novembre 2024. Décrit comme un lieu privilégié pour les discussions approfondies, la création et l’analyse de données, la collaboration interdisciplinaire et l’innovation dans le domaine de la mode et du design, le Forum de la Mode et du Design vise à rassembler des créateurs, des professionnels de l’industrie et des passionnés, il visera à promouvoir des idées novatrices et à encourager les échanges fructueux au sein de l’écosystème de la mode africaine.

“Le lancement du nouveau Forum à Bamako en novembre prochain offrira une plateforme unique de discussions stratégiques, d’innovations, de collaboration et de rencontres entre acteurs et professionnels de la mode, acteurs du secteur économique et politique, décideurs et autorités maliennes contribuant à faire du Mali un centre de référence pour la mode en Afrique”, a laissé entendre Akim Soul.

Aussi, a-t-il été évoqué, cette réorganisation majeure ouvre dans Mali Mode Show la voie à des initiatives audacieuses, telles que la délocalisation internationale de certaines activités ou la participation de structures faîtières venues d’autres pays que le Mali et que, ainsi, le Mali Mode Show pourra étendre son rayonnement au-delà des frontières maliennes, augmenter son impact sur la scène mondiale de la mode. L’amélioration de la qualité des défilés et des activités associées renforceront ainsi le positionnement du Mali Mode Show comme une référence incontournable dans le domaine de la mode et du design.

En partenariat avec AS Agency, Spirit McCann travaillera à assurer une bonne communication autour de ces différentes initiatives. Un honneur pour le directeur général de l’agence de communication qui a estimé le projet intéressant dans la mesure où il rentre “dans notre vision, raison pour laquelle Spirit soutient et accompagne ce projet afin de relever les nouveaux défis”.

“Communiquer, c’est exister, se révéler, créer et innover, inspirer et influencer, conseiller et orienter, accompagner, prévoir, anticiper, animer, suivre, piloter, et améliorer”, a déclaré Cheick Cissé dont l’agence va s’employer à mettre en exergue ses 15 ans d’expériences dans l’écosystème de la communication afin de faire ces évènements une franche réussite.

Alassane Cissouma

