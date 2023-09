Projet Démocratisation de l’art en caoching et en media training : Une trentaine d’artistes plasticiens formés

Du 18 au 19 septembre 2023, la Maison la presse a servi de cadre à la tenue d’un atelier de formation à l’intention des artistes plasticiens à Bamako et Ségou. L’ouverture des travaux a enregistré la présence du formateur, M. Alexis Kalambry, l’initiatrice du projet Démocratisation de l’art, Mme Aminata A. Yattara, journaliste culturelle.

Le projet intitulé Démocratisation de l’art à travers des After-work qui, est soutenu par le Fonds Maya et également par le Réseau Kia, à travers l’accompagnement de l’Union européenne, est une initiative de l’association Express Service.

Selon Aminta Agali Yattara, responsable de l’association, le projet est constitué de deux parties distinctes, la première, ce sont les After-work avec les artistes à travers des expositions plein aire dans les différents quartiers de Bamako. La seconde phase, c’est la formation repartie, elle aussi en deux parties, à savoir le caoching et la media training.

‘’Nous voulons aider nos artistes plasticiens dans leur façon de faire et de savoir aussi se vendre. En une journée de formation, ce n’est pas facile d’inculquer suffisamment de choses, mais nous allons les appuyer avec des notions fondamentales en caoching, comment se faire vendre et comment nouer des relations avec les journalistes qui sont intéressés par leur domaine parce que ce n’est pas tout le monde qui s’intéresse à la culture et spécifiquement à l’art plastique. Il s’agit de les appuyer à ce niveau pour qu’ils sachent à qui s’adresser quand ils sont dans le besoin à savoir l’organisation des expositions’’, explique Mme Yattara.

A ses dires, le projet Démocratisation de l’art s’intéresse uniquement aux artistes plasticiens. ‘’Dans ce premier volet, nous avons lancé un appel à candidature pour voir ceux qui sont vraiment intéressés et à ce jour nous avons près de 30 artistes qui se sont manifestés dont 12 personnes, le premier jour et 12 autres pour la deuxième journée. La troisième partie se fera à Ségou et ensuite la quatrième vaque qui aura probablement plus de participants’’.

Pour sa part, Mme Djénéba Togo, artiste peintre participante à la formation, a fait savoir que cette formation va leur permettre d’être connus par le grand public et avoir de nouvelles connaissances. ‘’Elle est vraiment bénéfique pour notre travail. Avant j’avais des soucis quand un journaliste s’approchait de moi, mais grâce à notre formateur, j’ai vraiment appris beaucoup de choses. Désormais je vais utiliser les réseaux sociaux pour avoir plus de visibilité’’, se réjouit-elle.

Elle invite les initiateurs à intensifier ce genre de formation à l’endroit des artistes plasticiens.

Quant au formateur, M. Alexis Kalambry, il a invité les participants à voir leur évolution personnelle et aller vers la population à travers des expositions et de profiter des occasions telles que les journées internationales, des activités nationales comme la Semaine Nationale de la Réconciliation.

Bréhima DIALLO

