Le Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme et l’Agence de Promotion Touristique du Mali et leurs partenaires sont investis à valoriser le tourisme interne. ‘ Bamako City Tour’ et ‘Voyage Intégrateur’ s’inscrivent dans cette nouvelle dynamique qui compte insuffler une nouvelle vie au secteur touristique malien éprouvée par différentes crises. Ce jour 30 juillet 2022, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, M. Andogoly Guindo a procédé au lancement de ‘Bamako City Tour ‘au Musée National.

En prélude au lancement officiel de ‘ Bamako City Tour ce jour, en faveur d’une conférence de presse organisée le 26 juillet 2022 au Mémorial Modibo Keïta, le SG du ministère en charge du portefeuille de l’artisanat et du tourisme, M. Demba Cissé accompagné du directeur de l’ Agence de Promotion Touristique du Mali, M. Sidy Keïta et d’autres membres du secteur, ont animé une rencontre avec la presse afin de présenter ledit projet destiné à valoriser le tourisme domestique pour les familles maliennes étrangères et autres personnes résidant à Bamako toute chose qui va booster le secteur. ‘Bamako City Tour’. Du 30 juillet au 27 septembre, les visiteurs ont l’opportunité de s’offrir une visite touristique sur différents sites et monuments du district. Il s’agit notamment du Musée national, le Jardin Zoologique, le Mémorial Modibo Keïta, le Musée des Armées, la Tour de l’Afrique, le Parc des Sofas, le Monument Kwamé Nkruma, la Galerie des Arts etc. Subventionné par l’Etat et ses partenaires, le ticket de visite des circuits est à 1000f (10% de réduction du montant normal fixé alors à 10000F), a fait savoir le directeur M. Par ailleurs M. Sidy Kéita a également annoncé « Initiative Voyage intégrateur », toujours une initiative du ministère qui porte sur l’organisation périodique de séjour touristique. Qui sont à la fois pédagogique, culturel et ludique à l’intention des enfants et jeunes scolaires des différentes régions du Mali, a –t-il fait savoir.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

