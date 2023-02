Concours de beaute “Miss Ortm 2023” : Moov Africa Malitel offre de nombreux cadeaux à la Miss Aminata Kéïta et ses dauphines

La Miss ORTM, Mlle Aminata Kéïta, la 1ère dauphine Mlle Mounina Diallo et la 2ème dauphine Mlle Mariam Marie Diarra ont été récompensées par le sponsor officiel Moov Africa Malitel par de nombreux cadeaux. Elles ont reçu respectivement 2 millions FCFA, 1 500 000 FCFA et 1 million FCFA, en plus de nombreux cadeaux à savoir des Tablettes, Smartphones, Box Wifi, Fibres Optiques, connexion internet d’un an et des gadgets.

Cette année, la Miss Ortm Aminata Kéïta (Miss Mali France) et ses dauphines à savoir Mlle Mounina Diallo (1ère dauphine) et Mlle Mariam Marie Diarra (2ème dauphine) ont reçu beaucoup de cadeaux offerts par le sponsor officiel Moov Africa Malitel et de nombreux partenaires de ce concours de beauté.

Pour l’édition 2023, Moov Africa Malitel, sous le leadership d’Abdelaziz Biddine a mis le paquet en terme de cadeaux. Ainsi, la Miss ORTM 2023 empoche un chèque de 2 millions FCFA, 1 500 000 FCFA pour la 1ère dauphine et 1 million FCFA pour la 2ème dauphine. En plus, l’entreprise citoyenne offre aussi des tablettes, Smartphones, Box Wifi, Fibres optiques et connexion d’un an et de nombreux gadgets à la Miss et ses dauphines. Ce n’est pas tout.

D’autres sponsors ont offert des cadeaux à la nouvelle Ambassadrice et ses dauphines. La compagnie aérienne “Sky Mali” offre trois billets d’avion en classe affaires vers l’une des destinations à savoir Gao, Kayes et Tombouctou pour la Miss et ses dauphines.

Etablissements Baka Bathily offre aussi des bazins aux nouvelles ambassadrices de la beauté malienne, tout comme Yêlê Cosmetics, qui offre des lots de maquillage et de cadeaux.

Aïché & Co, Mali Fleurs et Aboo Textile ont respectivement offert des lots de maquillage, des bouquets de fleurs et des tissus à la Miss et ses dauphines.

Notons que les candidates éliminées ont également reçu chacune des cadeaux offerts par Moov Africa Malitel tout comme les autres sponsors.

El Hadj A.B. HAIDARA

xxx

Miss Ortm Cuvee 2023 :

Les quinze postulantes reçues par le Directeur général de Moov Africa Malitel !

Les quinze postulantes du concours de beauté Miss Ortm 2023 ont rendu une visite de courtoisie au Directeur général de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine, quelques jours avant la grande finale, qui a vu le sacre de la Miss Mali France, Mlle Aminata Kéïta. Et Mlle Mounina Diallo et Mlle Mariam Marie Diarra ont été respectivement sacrées 1ère et 2ème dauphines. C’était le vendredi 10 février dernier au CICB.

L’édition 2023 du concours de beauté Miss Ortm a tenu toutes ses promesses, grâce au partenariat entre le Comité Syndical de l’Ortm et l’Agence de communication Spirit. Sans oublier le soutien et l’accompagnement de Moov Africa Malitel. L’entreprise citoyenne sponsorise depuis plusieurs années l’élection Miss ORTM. Une manière de jouer sa partition dans la promotion de la culture malienne.

En tant que sponsor officiel, le Directeur général de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine a reçu dans ses locaux les quinze postulantes, quelques jours avant la grande finale, qui s’est déroulée, le vendredi 10 février, au Centre International de Conférences de Bamako. Et les candidates étaient accompagnées par le Directeur général de l’Agence Spirit, Sidi Dagnoko et les membres du Comité syndical de l’ORTM.

Abdelaziz Biddine était visiblement très heureux de recevoir les ambassadrices de la beauté malienne. Il s’est entretenu avec elles sur l’accompagnement que son entreprise peut faire à toutes celles porteuses de projets au Mali. Et des cadeaux ont été offerts à ses hôtes.

Après, les quinze postulantes ont visité l’Agence Moov Africa Malitel de Lafiabougou où elles ont été reçues avec tous les honneurs par les responsables. Là, il a été question de l’ouverture de compte afin de profiter des nombreux privilèges qu’offre le service. Et l’accueil était très chaleureux.

En plus de Moov Africa Malitel, les Miss ont rendu visite aussi au Haut Conseil National de Lutte Contre le Sida où de nombreux conseils ont été prodigués aux ambassadrices de la lutte contre le sida. Elles se sont engagées pour éradiquer cette maladie.

En partenariat avec Mali Tourisme, elles ont effectué une visite aussi à Siby.

En tant que sponsor Gold, les quinze candidates étaient éhébergées pendant quelques jours à l’hôtel Azalaï.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :