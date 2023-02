Miss ORTM cuvée 2023 sponsorisée par Moov Africa Malitel : Aminata Kéïta (Miss Mali France) nouvelle ambassadrice de la beauté malienne !

Mounina Diallo (Miss Kayes) et Mariam Diarra (2eme dauphine Miss Bamako) sacrées 1ère et 2ème dauphines

Pour la deuxième fois, la couronne du concours de beauté Miss Ortm ira en France. Après Fatoumata Tounkara en 2019, c’est au tour de Mlle Aminata Kéïta (Miss Mali France, 23 ans, 1m73 pour 52 kgs) d’être sacrée Miss Ortm cuvée 2023. Elle a été élue, vendredi 10 février, lors de la grande finale de l’élection Miss Ortm devant 14 autres postulantes. Mounina Diallo (Miss Kayes, 19 ans, 1m70 pour 59 kgs) et Mariam Diarra (2ème dauphine Miss Bamako, 23 ans, 1m77 pour 60 kgs) ont été respectivement classées 1ère et 2ème dauphines. Cette présente édition était placée sous le thème : “Marchons ensemble pour le Mali Kura”.

En partenariat avec l’Agence de Communication “Spirit”, le Comité Syndical de l’Ortm vient d’organiser avec succès l’édition 2023 du concours de beauté dénommé “Miss Ortm”. Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette édition puisse se dérouler dans de meilleures conditions et avec professionnalisme. La salle de 1000 places du Centre International de Conférences de Bamako (CICB) a servi de cadre pour la grande finale de cette élection “Miss Ortm 2023) en présence de plusieurs invités dont le Secrétaire général du ministère de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alkaïdi Touré, du Directeur général de l’ORTM, Hassane Baba Diombélé, du Directeur général de Spirit, Sidi Dagnoko, du Secrétaire général de Moov Africa Malitel, Sidi Dembélé ainsi que les travailleurs de l’ORTM. Et l’animation était assurée par le duo Amadou Kodjo et Aïché Baba Kéïta.

Dans son mot de bienvenue, le Secrétaire général du Comité Syndical de l’ORTM, Abdourhamane Hinfa Touré, a remercié tous les partenaires, qui ont apporté leur soutien pour la bonne organisation de cette soirée de Miss Ortm. Mention spéciale au Directeur général de Spirit pour son professionnalisme.

Elles étaient 15 postulantes dans la course pour la conquête de la couronne. Il s’agit de Mariam Diarra (Miss Koutiala, 23 ans, 1m75 pour 52 kgs) Aminata Kéïta (Miss Mali France, 23 ans, 1m73 pour 52 kgs) Mounina Diallo (Miss Kayes, 19 ans, 1m70 pour 59 kgs) Aïcha Sangaré (1ère dauphine Miss Bamako, 25 ans, 1m73 pour 51 kgs) Hamsetou Wallet (Miss Tombouctou, 21 ans, 1m77 pour 50 kgs) Kadiatou Dembélé (Miss Mopti, 20 ans, 1m75 pour 57 kgs) Aïcha Doumbia (Miss Koulikoro, 24 ans, 1m70 pour 49 kgs) Simone Sanogo (Miss Bamako, 19 ans, 1m80 pour 57 kgs) Fatoumata Agaly (Miss Douenza, 18 ans, 1m65 pour 65 kgs) Macalou Sakalé (Miss Kita, 23 ans, 1m75 pour 49 kgs) Aïcha Traoré (Miss Sikasso, 19 ans, 1m70 pour 46 kgs) Mariam Diarra (2ème dauphine Miss Bamako, 23 ans, 1m77 pour 60 kgs) Sira Sow (Miss Bougouni, 18 ans, 1m70 pour 68 kgs) Arkiétou Mahamoud Maïga (Miss Gao, 19 ans, 1m80 pour 50 Kgs) et enfin Augustine Kamaté (Miss Ségou, 23 ans, 1m73 pour 56 Kgs).

Un jury composé de sept était là pour départager les 15 postulantes. Il s’agit de notre confrère Ibrahim Diombélé (Président) Ténin Dady Diakité, Diahara dit Mamie Diané, Sow Namissa Théra, Mme Camara Djaty Sylla, Fatoumata Tounkara et Fatoumata Touty Kéïta. Ces membres ont travaillé à travers des critères bien précis.

Les 15 charmantes postulantes ont eu droit à des défilés dans différentes tenues. Après leur passage, 7 candidates sont tombées pour rester 8. Et sur les 8, 5 ont été présélectionnées. Parmi ces postulantes, Mlle Aminata Kéïta, Miss Mali France a été désignée Miss Ortm 2023 avec un total de 17, 85 points du jury. Elle est suivie par Mounina Diallo, Miss Kayes avec 17, 21 points. Et Mariam Diarra, 2ème dauphine Miss Bamako a été sacrée 2ème dauphine avec 17, 07 points.

Augustine Kamaté, Miss Ségou s’est classée 4ème avec 16, 70 points tandis que Assétou Simone Sanogo, Miss Bamako s’est contentée de la 5ème place.

La nouvelle ambassadrice de la beauté malienne avait été élue Miss Mali France, le 11 novembre 2022 dans la salle de spectacle du Théâtre de Blanc Mesnil en présence de la communauté malienne de France. Auparavant, elle avait été sacrée 2ème dauphine à l’élection départementale Miss Pays de Savoie en 2019 et l’élection régionale Miss Rhône-Alpes en 2020. Elle a mis en lumière les richesses de la double culture afin de se rapprocher de ses origines pour être élue Miss Mali France 2023.

Déterminée et engagée, Mlle Aminata Kéïta est arrivée en France à l’âge de 3 ans et demi.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :