6e édition de la conférence internationale sur la beauté : plusieurs centaines de participants attendus à Bamako

En prélude à la 6e édition de la conférence internationale sur la beauté dénommée conférence Olilor qui se tiendra du 29 mai au 02 juin à Bamako, les membres de la commission d’organisation ont animé, ce mercredi 12 avril, une conférence de presse au siège de l’Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM). C’était sous l’égide de Mamadou Minkoro Traoré, président de l’APCM.

Bamako accueillera du 29 mai au 02 juin au Centre international de Conférence de conférences (CICB), la 6e édition de la conférence internationale sur la beauté dénommée conférence Olilor. Placée sous le thème : « Comme devenir un professionnel international de la beauté », cette conférence vise à renforcer la capacité des coiffeuses, coiffeurs et esthéticiens du Mali.

Il s’agit d’assurer la formation continue des artisans de la beauté (coiffeurs, maquilleurs et esthéticiens) de notre pays, a expliqué, Adam Gouro Sidibé, présidente de la commission d’organisation. Ce qui constitue une façon pour la commission d’organisation de promouvoir la coiffure et l’esthétique dans notre pays. A l’en croire, le monde de la beauté connaît une évolution rapide avec l’apparition de nouveaux modèles de coiffures et de nouveaux produits.

Il est attendu à cette 6e édition de la conférence internationale sur la beauté plusieurs centaines de participants dont une centaine venant de l’extérieur du pays. En plus de la cérémonie d’ouverture, le programme prévoit quatre jours de formation sur les modules comme la formation Baber, la formation en soin de cheveux naturel, et diagnostic, la formation de maquillage et enfin les techniques de bases de chignon et coiffure événementiel.

La participation à la formation est payante en raison de 20.000 Fcfa par module et par jour. Peuvent participer à cet évènement, les coiffeurs, les maquilleurs et les esthéticiens. Les inscriptions se font auprès de la commission d’organisation dont les représentants se trouvent sur l’ensemble du territoire national.

« Cette activité cadre parfaitement avec les objectifs et la vision de l’Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) », a expliqué Mamadou Minkoro Traoré, président de la faîtière des artisans du Mali. Il assuré les organisateurs de la disponibilité et l’accompagnement de l’APCM.

La communauté Olilor-Mali est constituée de l’ensemble des artisans de la beauté du Mali. Selon son coordinateur, Almoustapha Diarra Olilor est une école spécialisée dans les domaines de la beauté multiethnique.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

