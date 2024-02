Alors que la question d’une intervention militaire de la CEDEAO au Niger avait fait la Une de l’actualité durant les premiers mois du coup d’Etat au Niger, le chef de l’armée du Nigéria, a indiqué que la diplomatie est la bonne option et que les pays africains devraient travailler ensemble pour la sécurité et le développement du continent.

Dans un entretien avec Al Jazeera, le chef militaire du Nigeria, le général Christopher Musa, a évoqué la crise au Niger et la sortie du pays de la CEDEAO. Selon les propos de l’officier, évoquant l’option militaire avancée par le bloc ouest africain pour rétablir Mohamed Bazoum, le président évincé, au pouvoir, certaines personnes mettaient la pression pour attaquer le Niger, mais « nous avons dit non ». Il soutient que la CEDEAO fait son possible pour tenir des discussions avec les nouvelles autorités militaires du Niger afin qu’une issue diplomatique soit trouvée à la crise actuelle.

« Sur le plan diplomatique, la CEDEAO fait des efforts pour communiquer avec le Niger afin de leur faire comprendre les raisons pour lesquelles ils ont besoin de revenir à la démocratie et de retourner dans la CEDEAO », a indiqué le chef de l’armée du Nigéria. Il explique que « c’est pourquoi nous avons évité tout conflit militaire ». Le militaire révèle ensuite qu’ »il y avait des individus qui voulaient un conflit militaire, et nous avons dit non. Nous ne voulons pas que notre région devienne une zone de guerre par procuration, car cela ne nous servirait à rien. Les deux pays doivent rester amis, car l’ennemi auquel nous avons affaire est prêt à tuer n’importe qui »

Christopher Musa a également été interrogé sur le départ de trois pays de la CEDEAO, en l’occurrence le Niger. Il a expliqué que cela avait des conséquence sécuritaire car « nous avons la Force multinationale mixte dans la région du lac Tchad, qui comprend le Cameroun, le Niger, le Tchad et le Nigeria, mais à cause du problème avec le Niger, ils se sont retirés, mais pas totalement, car ils conservent toujours leur zone parce qu’ils connaître les répercussions. S’ils se retirent, ils seront exposés ».

« Nous pensons que nous sommes tous Africains, nous ne devrions jamais permettre à l’Afrique de se transformer en une région de guerre par procuration. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Le Nigeria n’a rien contre le Niger, le Cameroun ou le Burkina Faso. Nous avons tous besoin les uns des autres. Ils ne peuvent pas le faire seuls, et nous ne pouvons pas le faire seuls. Ensemble, nous pouvons affronter les djihadistes, et les djihadistes s’en prennent à eux. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont des tensions avec les djihadistes », a déclaré Musa.

CP-NDC

Source: https://nouvellesducontinent.com/

Commentaires via Facebook :