La CEDEAO engagée à promouvoir l’intégration et le développement en Afrique de l’Ouest

Le Président de la commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Omar Alieu Touray, a réitéré, jeudi à Abuja, l’engagement de la Commission à faire avancer le programme d’intégration et de développement de la région de l’Afrique de l’Ouest.

Ouvrant les travaux de la 93ème session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO qui se tient les 12 et 13 décembre au siège de la Commission de la CEDEAO à Abuja, M.

Touray a indiqué que la Commission reconnaît les attentes des citoyens de la Communauté et reste déterminée à faire avancer le programme de développement de la région.

Toutefois, “les progrès sont souvent entravés par le manque de ressources, et il est possible de faire beaucoup plus si un financement adéquat est mis à disposition”, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, le président de la commission a souligné que les questions de migration, les politiques économiques et les réformes institutionnelles restent au cœur des discussions.

Et d’ajouter que la CEDEAO continuerait à faire de son mieux pour promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans la région de l’Afrique de l’Ouest.

Au cours de la réunion de deux jours, les ministres des États membres de la CEDEAO, les chefs et les représentants de la CEDEAO et de ses institutions délibéreront sur des questions critiques qui favoriseront la bonne gouvernance, la paix et la sécurité, l’intégration régionale, l’amélioration du bien-être des citoyens de la Communauté, notamment le commerce, l’infrastructure, l’énergie, la communication et les technologies de l’information.

