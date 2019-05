La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a 44 ans d’existence en ce jour 28 Mai 2019, en cette date anniversaire, le gouvernement du Mali à travers son Ministère de l’Intégration Africaine vient de faire un geste panafricain au cours d’une cérémonie solennelle de levée du drapeau CEDEAO, c’était ce matin au Bosquet de l’Intégration Africaine abritant le siège de l’Organisation Panafricain de la femme sis à Niamakoro.

– Maliweb.net – La CEDEAO est une organisation intergouvernementale Ouest-africaine crée le 28 Mai 1975 dont le siège est à Abudja au Nigeria. Elle compte actuellement 15 membres présidée par le Président Mohamadou Buhari. Elle a pour objectif de promouvoir la coopération et l’intégration dans la perspective d’une union économique de l’Afrique de l’Ouest en vue d’élever le niveau de vie de ses peuples de maintenir la stabilité économique , de renforcer les relations entre les Etats membres et enfin contribuer aux progrès et au développement du continent africain.

La symbolique de cette levée de drapeau de la CEDEAO selon le Ministre de l’Intégration Africaine Me Barber Gano à tout un sens, est d’abord de commémorer ce 44eme anniversaire de la création de notre communauté commune qui est née à partir de là avec l’Organisation Panafricaine des Femmes qui à travers cette cérémonie voudrait lancer ses activités. Et aussi célébrer la femme Africaine qui est très dynamique et prise en exemple par rapport aux femmes du Monde.

Très ému de ce geste panafricain de la part des autorités maliennes, le Représentant Spécial de la CEDEAO SEM Chiacka Touré dira merci à l’ensemble du peuple malien à travers son gouvernement qui depuis lors s’est donné une mission ultime de faire en sorte pour que tous les fils et filles de ce continent puissent s’unir à travers l’intégration et la libre circulation des personnes et leurs biens. Cette levée du drapeau vient en témoigner l’attachement constant du Mali à cette Communauté Ouest-africaine et d’en faire un pays qui intègre toutes les communautés…

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

