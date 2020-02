Déploiement des renforts de l’opération Barkhane

La force Barkhane poursuit son effort dans la région du Liptako-Gourma. L’action de Barkhane s’inscrit dans une approche globale en étroite collaboration avec les acteurs politiques, diplomatiques et économiques du Sahel. A l’occasion du Sommet de Pau, les dirigeants du G5 Sahel ont réaffirmé l’importance et la nécessité de l’opération Barkhane pour la stabilité du Sahel.

En conséquence, à la demande du président de la République Française, Barkhane va accentuer ses efforts dans la lutte contre les groupes armés terroristes, effort qui se concentrera dans la région dite « des trois frontières ». En complément des renforts annoncés à l’occasion du sommet de Pau, ce sont près de 400 militaires qui seront déployés progressivement dans les prochaines semaines. Barkhane déploiera ainsi bientôt près de 5100 militaires au sein de l’opération. Des véhicules supplémentaires vont également être déployés : une trentaine de blindés légers, une trentaine de blindés lourds et une vingtaine de véhicules logistiques. Cette adaptation constitue un effort important afin d’accentuer la pression sur les groupes armés terroristes qui agissent dans le Liptako-Gourma, en particulier l’état islamique au grand Sahel (EIGS), à travers des opérations menées conjointement avec les forces des pays du G5 Sahel. Il s’agit de mettre ces groupes à portée de nos partenaires, de lutter contre leur emprise sur la population sahélienne, mais aussi de contribuer à la progression des forces locales à travers un véritable partenariat de combat.

Par ailleurs, dans ce cadre, Barkhane travaille activement au renforcement de la coordination entre sa chaîne de commandement, et celles des forces partenaires intervenant dans la région des « trois frontières », en particulier la force conjointe G5 Sahel (FC G5S). Une structure dédiée va être mise en place dans les prochains jours à Niamey, à proximité du poste de commandement du fuseau Centre de la force conjointe. Intégrant des officiers de liaison des différentes forces impliquées, elle permettra de coordonner et de synchroniser les actions dans les domaines du renseignement, de la planification et de la conduite, et d’améliorer les délais de réaction en cas d’alerte. De son côté, le poste de commandement interarmées de théâtre (PCIAT) de l’opération Barkhane, stationné à N’Djamena, a d’ores-et-déjà intégré début février trois officiers de liaison, burkinabè, malien et nigérien, issus de la FC G5S. Leur mission est double. En planification, ils participent à la synchronisation des plans pour obtenir des effets complémentaires sur le terrain. En conduite, ils contribuent à améliorer le suivi tactique des opérations et à assurer le partage d’informations spécifiques. Ce mécanisme de coordination des commandements, prémices de la Coalition pour le Sahel annoncée au Sommet de Pau, n’est pas un organe de fusion des chaînes de commandements. Celles-ci ont et vont garder leurs caractéristiques propres : ainsi, si Barkhane est la seule force capable d’intégrer les contributeurs extérieurs au Sahel, et notamment la TF Takuba, la force conjointe est la seule qui puisse assurer le commandement d’unités des forces locales, et qui a vocation à rester en BSS.