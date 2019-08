COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À l’invitation du Premier ministre japonais, Monsieur Shinzo ABÉ, le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Ibrahim Boubacar KÉITA, s’est rendu au Japon où il participera à la 7ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD), qui se tiendra du 26 au 31 août 2019 à Yokohama, Le thème central de la TICAD VII est : « Faire progresser le développement de l’Afrique par le biais de la technologie, de l’innovation et des ressources humaines».

La TICAD se déroulera en conférence de haut niveau à laquelle prendront part des Chefs d’Etat et de gouvernement, des Ministres, dirigeants d’institutions financières et représentants d’organisation régionales et internationales, des entreprises privées et la société civile, etc.

Koulouba le 24 Août 2019

