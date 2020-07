Communiqué de presse: La CFR dénonce la proposition du M5-RFP

La Convergence des Forces Républicaines (CFR) a appris, avec étonnement et grande déception, le contenu de la proposition du M5-RFP lors d’un point de presse tenu ce jour mercredi 1er Juillet 2020 à Bamako.

La CFR dénonce énergiquement cette proposition antidémocratique, antirépublicaine et anticonstitutionnelle qui n’est ni plus ni moins qu’une tentative déguisée de coup d’État et un appel à la violence, au moment où des négociations sont en perspective, grâce aux efforts de la Communauté Internationale et aux nombreuses médiations nationales.

La CFR rappelle le caractère illégitime et illogique de la proposition du M5 RFP qui n’est fondée ni sur une représentativité issue d’élections, ni sur les lois de la République. Elle dénote le manque de bonne foi, qui permettrait pourtant de faciliter le dialogue pour soulager le pays.

La CFR dénonce également l’amalgame que tente cyniquement de créer le M5-RFP en associant la libération de l’Honorable Soumaïla Cissé aux tentatives de déstabilisation, alors que les autorités sont fortement et sincèrement mobilisées pour qu’il retrouve les siens dans les meilleurs délais.

La CFR réitère son soutien indéfectible aux institutions de la République du Mali, cibles d’une campagne de dénigrement du M5-RFP et rappelle son attachement constant à la Constitution du Mali et au dialogue.

La CFR appelle l’ensemble des militants et sympathisants à se tenir mobilisés pour barrer la route aux fossoyeurs de notre Constitution.

Pour la Coordination des Forces Républicaines (CFR)

Le Coordinateur Général

Cheick Oumar Gadjigo

