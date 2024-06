Le Gouvernement du Mali, le Gouvernement de l’Espagne et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) collaborent pour renforcer l’accès aux services de Santé Sexuelle et Reproductive et pour mettre fin aux Violences Basées sur le Genre (VBG)

5 Juin 2024 (Bamako) : Le lancement officiel des projets « Améliorer l’accès permanent aux services de prise en charge holistique de qualité pour les personnes survivantes de VBG dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Bamako par le renforcement des One Stop Center » et « L’accès humanitaire aux services de santé sexuelle et reproductive et de violence basée sur le genre dans la région de Mopti » a eu lieu le 5 Juin 2024 à Bamako.

La cérémonie placée sous la présidence du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a réuni des représentants du Gouvernement du Mali, M. l’Ambassadeur d’Espagne au Mali Antonio Guillén Hidalgo, le Représentant Résident de UNFPA au Mali M. Yves Sassenrath, les représentants des Organisations de la Société Civile, des experts de l’UNFPA et autres personnes ressources.

Ces projets, financés par le Gouvernement de l’Espagne à hauteur total d’un million d’euros, s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre, de la Stratégie Nationale holistique pour mettre fin aux VBG, de la Stratégie Nationale multisectorielle pour mettre fin au mariage d’enfants, et de la feuille de route pour l’intégration effective de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali

Ces projets s’inscrivent dans un contexte de multi crises au Mali, qui malgré tous les efforts du Gouvernement du Mali à faire de la promotion des droits de la femme une priorité, fait face à de nombreux défis qui persistent. Parmi ces défis on note :

Un taux de fécondité élevé avec 6,3 enfants par femme ;

Un taux de 325 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.

Un total de 15 993 incidents de VBG qui ont été documentés en 2023 (GBVIMS) dont une prévalence de 49 % (femmes de 15-49 ans en union ou en rupture d’union) d’actes de violence physique/émotionnelle/sexuelle (EDSM VI)

Une prévalence de 89% des femmes et des filles de 15-49 ans et 73% des filles 0-14 ans qui sont excisées ;

Une prévalence de 53% des filles qui sont mariées avant l’âge de 18 ans et 18% avant 15 ans, (EDSM VI).

Les deux projets, d’une durée respective de 18 mois et de 12 mois , appuyés par le Gouvernement de l’Espagne permettront de renforcer les acquis en matière de prise en charge holistique de qualité des personnes survivantes de VBG, de renforcer plus de 10 One Stop Centers pour un fonctionnement effectif et une permanence assurée, d’améliorer l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment en situation humanitaire, et de promouvoir l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles. Principes communs défendus par les Gouvernement Espagnol et Malien.

Le Représentant de Mme la Ministre de la promotion de la Femme, de l’enfant et de la Famille Mr Youssouf Bagayogo en présence de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de l’Espagne au Mali, le représentant Résident de l’UNFPA a procédé au lancement officiel des deux projets.

Pour plus d’informations, visitez les plateformes : mali.unfpa.org, https://www.facebook.com/UNFPAMALI

