Communiqué de presse : Le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF) et ONU Femmes Mali renouvellent leur accord de partenariat

Ce mardi 14 mai 2024, la Ministre de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille du Mali et la Représentante Résidente d’ONU Femmes ont signé un accord de partenariat pour l’année 2024 d’une valeur totale de près de deux cents millions (200.000.000) FCFA.

La cérémonie de signature a eu lieu dans la salle de réunion du MPFEF en présence des cadres du ministère et du personnel d’ONU Femmes. Ce partenariat a pour objectif de soutenir le Ministère dans ses efforts pour faire avancer l’agenda de la Femme au Mali tant sur le volet de la Gouvernance, de l’agenda Femmes Paix et Sécurité, de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles mais aussi de l’autonomisation économique des femmes.

Par ailleurs, en marge de cette signature de contrat, ONU Femmes a procédé à une remise de matériels d’équipements informatiques au MPFEF destinés au Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant (CNDIFE) et au Fonds d’Appui à l’Autonomisation des Femmes et à l’Epanouissement de l’Enfant (FAFE). Le montant de cet appui s’élève à environs 50 millions (50.000.000) FCFA. Ce don de matériels a pour but de répondre aux besoins de renforcement des capacités de collecte, de traitement et de production des données et d’information.

A titre de rappel, depuis 2014, ONU Femmes œuvre au Mali aux côtés du Gouvernement, des Femmes et ses autres partenaires pour l’atteinte des objectifs en faveur de l’autonomisation et du leadership des Femmes.

Contacts:

Demba COULIBALY, MPFEF – E-mail: [email protected]

Sadio KANTE, ONU FEMMES – E-mail: [email protected]

