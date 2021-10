Energie du Mali SA : Avis général de passation des marchés

LETTRE N° __________ OD/ak

Bamako, le ………….

Pays de l’emprunteur : Mali

Nom du projet : Projets de renforcement du réseau électrique de la société EDM SA en République du Mali

Référence de l’accord de prêt : En cours de Signature

Maître d’œuvre : Albatros Energy Mali SA

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

Le Gouvernement de la République du Mali a obtenu un prêt de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour le financement des travaux de renforcement du réseau électrique de la société EDM SA en République du Mali, et se propose d’utiliser les fonds de ce crédit pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre du Projet. Le Projet s’articule essentiellement autour des composantes suivantes :

Composante 1 : Etudes

Cette composante porte sur les études économiques, techniques et d’impact environnemental et social du projet.

Aucun marché à passer dans cette composante.

Composante 2 : Travaux

Les travaux de renforcement du réseau électrique, consistent à :

La fourniture, la pose et la mise en service de batteries de condensateurs moyenne tension avec installation et adaptation des cellules moyenne tension pour batteries ;

La fourniture, la pose et la mise en service d’une liaison électrique souterraine de 2x3x630 mm2 Aluminium 30 kV et de la fibre optique sur un tronçon de 8,4 km ;

La fourniture, la pose et la mise en service de batteries de condensateurs haute tension et d’une travée haute tension.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de travaux avec des entreprises qui seront sélectionnées.

Composante 3 : Contrôle et surveillance des travaux

Les prestations de contrôle et supervision des travaux comprennent :

le suivi technique et administratif de l’exécution des travaux;

la vérification des notes de calcul et les plans de génie civil des travaux et équipements;

les réceptions en usine et sur site des équipements, la validation des essais pour les mises en service et les réceptions provisoires des travaux et

le contrôle de la qualité des travaux et des quantités mises en œuvre conformément au Cahier de Prescriptions Techniques Particulières.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de services avec un cabinet qui sera recruté à cet effet.

Composante 4 : Mesures environnementales et sociales

Cette composante prend en compte les mesures de sensibilisation et d’atténuation des impacts environnementaux à mettre en œuvre dans le cadre des travaux. Elle concerne également le suivi et la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales, le renforcement des capacités des différents acteurs, la surveillance et le suivi environnemental. En outre, des mesures d’accompagnement sont prévues dans le cadre de ces mesures environnementales. Il s’agit notamment de :

L’appui aux groupements féminins de Kita, Kati, Commune III et Commune IV

L’installation de panneaux solaires pour l’électrification de deux écoles primaires de la commune III de Bamako. Les mesures d’accompagnement seront intégrées au marché des travaux des entreprises en vue de leur mise en œuvre.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de services. Une convention de collaboration entre Albatros Energie Mali et la Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) sera signée pour le suivi de la mise en œuvre du PGES. Une ONG sera recrutée pour la sensibilisation des populations.

Composante 5 : Gestion de projet

Cette composante comprend :

La maitrise d’œuvre ;

L’appui institutionnel ;

Le suivi- évaluation

La maîtrise d’œuvre concerne les tâches du Maître d’ouvrage qui sont transférées à la société Albatros Energy Mali à travers une délégation de Maîtrise d’œuvre entre EDM-SA et Albatros Energy Mali. L’appui institutionnel est relatif à l’acquisition de deux (02) véhicules pick-up 4×4 et de deux (02) véhicule 4×4 SUV, de cinq (05) ordinateurs portables, de quatre (04) téléphones et de meubles de bureaux. Le suivi-évaluation servira à conduire les activités de suivi-évaluation relatives à la collecte des indicateurs et à l’évaluation d’impact.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de service et fourniture. Un contrat de Maitrise d’œuvre sera signé entre EDM et Albatros Energy Mali. Des entreprises seront recrutées pour la fourniture des équipements. Un bureau d’études sera recruté pour les prestations relatives au suivi-évaluation.

Composante 6 : Audit technique et financier du Projet

Les prestations consisteront à réaliser une (01) mission d’audit par un consultant indépendant sur le plan technique et financier, notamment la vérification des procédures de passation et de gestion des marchés, l’exécution des travaux conformément aux normes préétablies par le cahier des prescriptions techniques (CPT), les décomptes et les pièces comptables. L’audit portera également sur les prestations de la mission de contrôle et surveillance des travaux. D’une durée de trente (30) jours, elle devra se faire entre les réceptions provisoire et définitive des travaux.

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de services.

La période prévisionnelle de mise en œuvre du Projet s’étendra de 2021 à 2022. La durée prévisionnelle des travaux est de douze (12) mois. Le délai d’exécution des services de consultant pour la supervision et le contrôle des travaux est de douze (12) mois.

Tous les marchés de travaux, de services et de fournitures financés par le Projet seront passés conformément aux procédures spécifiées dans les Directives pour la Passation des marchés de biens, travaux et services (autres que les services consultants) financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement, édition de mars 2013 ou aux procédures nationales de l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’Accord de prêt. Tous les fournisseurs / entrepreneurs répondant aux critères de provenance définis dans les directives sont admis à soumissionner. Les consultants seront choisis conformément aux Directives pour la Passation des marchés de consultant financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement, édition de mars 2013.

Les avis spécifiques relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d’appel à la concurrence internationale de la BOAD seront publiés, dès leur communication, sur le site web de la Banque (www.boad.org), dans DGMARKET et dans un quotidien national de large diffusion du pays de l’emprunteur. Les premiers avis spécifiques de marché seront probablement publiés en octobre 2021.

Les soumissionnaires potentiels, satisfaisant aux critères de provenance et ayant besoin de renseignements complémentaires devront envoyer leur requête aux adresses ci-dessous :

EDM – SA

Adresse : Direction Projets et Grands Travaux, ACI 2000, Immeuble Diogo, 2ème étage

Personne de contact : Amidou KONE, Directeur des Projets et Grands Travaux

Numéro de téléphone : (+223) 66 74 72 14, (+223) 20 29 14 88

Courriel : [email protected]

Heure : 07 h 30 mm à 12 h 30 mn et 13 h 00 mn à 16 h 00 mn

Albatros Energy Mali – SA

Adresse : Cité du Niger, Rue 24 – Porte 276, BP 2636, Bamako, Mali

Personne de contact : Assanatou CISSE, Directrice Technique

Numéro de téléphone : (+223) 20 21 22 92

Courriel : [email protected]

Heure : 08 h 30 mm à 17 h 00 mn

Directeur Général

Oumar Diarra

xxxxxxxxxx

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

Pays de l’emprunteur : Mali

Nom du projet : Projets de renforcement du réseau électrique de la société EDM SA en République du Mali

Référence de l’accord de prêt : En cours de signature

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Octobre 2021 à Décembre 2022

Maître d’œuvre : Albatros Energy Mali SA

Pays/Organisation : MALI/EDM SA Projet/Programme : Projets de renforcement du réseau électrique de la société EDM SA en République du Mali Projet DAO, y compris spécs et quantités, projet Avis Particulier Prêt/Crédit # : En cours de signature DONNEES DE BASE Description Numéro de l’appel d’offre Numéro du Lot Au Forfait ou Quantités Méthode de Passation de Marchés Montant Estimatif en FCFA Revue à priori ou à posteriori Préparation & Soumission par le Projet DATE/ANO Liste des Contrats La fourniture, la pose et la mise en service de batteries de condensateurs moyenne tension et haute tension 1 & 3 au forfait appel d’offres international 3 940 000 000 à priori 30/09/2021 14/10/2021 La fourniture, la pose et la mise en service d’une liaison électrique souterraine de 2x3x630 mm2 Aluminium 30 kV et de la fibre optique sur un tronçon de 8,4 km ; 2 au forfait appel d’offres international 2 700 000 000 à priori 30/09/2021 14/10/2021 Coût Total 6 640 000 000 FCFA

Pays/Organisation : MALI/EDM SA Projet/Programme : Projets de renforcement du réseau électrique de la société EDM SA en République du Mali Prêt/Crédit # : En cours de signature Avis Particulier Période d’appel d’offres Evaluation des Offres Mis au Point du Contrat Description DGMARKET Site BOAD Presse nationale Date de l’Appel d’offres Clôture et Ouverture Date Soumission Rapport d’Evaluation DATE/ANO Montant du Marché en FCFA ‘000 Date Attribution du Marché Date Signature du Marché Liste des Contrats La fourniture, la pose et la mise en service de batteries de condensateurs moyenne tension et haute tension 18/10/2021 18/10/2021 17/12/2021 27/12/2021 10/01/2022 10/01/2022 11/01/2022 La fourniture, la pose et la mise en service d’une liaison électrique souterraine de 2x3x630 mm2 Aluminium 30 kV et de la fibre optique sur un tronçon de 8,4 km ; 18/10/2021 18/10/2021 17/12/2021 27/12/2021 10/01/2022 10/01/2022 11/01/2022 Coût Total

Pays/Organisation : MALI/EDM SA Projet/Programme : Projets de renforcement du réseau électrique de la société EDM SA en République du Mali Prêt/Crédit # : En cours de signature Exécution du Marché Description Réception provisoire Réception définitive Coût final Liste des Contrats La fourniture, la pose et la mise en service de batteries de condensateurs moyenne tension et haute tension 11/01/2023 11/01/2024 La fourniture, la pose et la mise en service d’une liaison électrique souterraine de 2x3x630 mm2 Aluminium 30 kV et de la fibre optique sur un tronçon de 8,4 km ; 11/01/2023 11/01/2024 Coût Total

Demande de Manifestation d’Intérêt Type de Contrat Préparation Demande de Propositions Liste Restreinte Description Méthode de Sélection Marché au Forfait ou au Temps-Passé Montant estimatif en FCFA ‘000 Revue à priori ou à posteriori Préparation & Soumission à la BOAD DATE/ANO Date Publication Période avant liste restreinte Date Soumission DATE/ANO Liste des Contrats Surveillance et suivi des travaux de renforcement du réseau électrique d’EDM SA qualité-coût au temps passé 400 000 000 à priori 30/09/2021 14/10/2021 15/10/2021 30/10/2021 02/11/2021 16/11/2021 ONG pour la sensibilisation des population qualifications du consultant au forfait 7 000 000 à priori 30/09/2021 14/10/2021 15/10/2021 30/10/2021 02/11/2021 16/11/2021 Suivi-évaluation qualifications du consultant au forfait 10 000 000 à priori 30/09/2021 14/10/2021 15/10/2021 30/10/2021 02/11/2021 16/11/2021 Audit technique et financier qualité-coût au forfait 40 000 000 à priori 26/08/2022 09/09/2022 10/09/2022 25/09/2022 28/09/2022 12/10/2022 Coût Total 457 000 000 FCFA

Propositions de Consultants Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) et Authorisation Négociations (N) Description Date de l’Invitation Date Soumission et Ouverture offres techniques Soumission Rapport Technique DATE/ANO Rapp (T) Ouverture Propositions Financiéres Préparation Rapport Evaluation (T) & (F) ANO/rapport combiné Negociations (N) Liste des Contrats Surveillance et suivi des travaux de renforcement du réseau électrique d’EDM SA 16/11/2021 31/12/2021 07/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 28/01/2022 11/02/2022 07/02/2022 ONG pour la sensibilisation des population 16/11/2021 31/12/2021 07/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 28/01/2022 11/02/2022 07/02/2022 Suivi-évaluation 16/11/2021 31/12/2021 07/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 28/01/2022 11/02/2022 07/02/2022 Audit technique et financier 12/10/2022 26/11/2022 03/12/2022 17/12/2022 17/12/2022 24/12/2022 07/01/2023 03/01/2023 Coût Total

Projet de Contrat Mise-au-point du Marché Exécution du Marché Description Date Soum. Contrat paraphé Date ANO Montant du Contrat négocié en FCFA ‘000 Attribution du Marché Signature Contrat Mobilisation Paiement Avance Projet de Rapport Rapport final Coût final Liste des Contrats Surveillance et suivi des travaux de renforcement du réseau électrique d’EDM SA 07/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 03/03/2022 03/03/2022 03/03/2022 03/03/2023 ONG pour la sensibilisation des population 07/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 03/03/2022 03/03/2022 03/03/2022 03/03/2023 Suivi-évaluation 07/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 03/03/2022 03/03/2022 03/03/2022 03/03/2023 Audit technique et financier 03/01/2023 17/01/2023 17/01/2023 27/01/2023 27/01/2023 03/03/2023 02/04/2023 Coût Total

DONNEES DE BASE Projet DAO, y compris spécs et quantités, projet Avis Description Numéro de l’appel d’offre Numéro du Lot Montant Estimatif en FCFA Méthode de passation Pre or Post Qualification Revue à priori ou à posteriori Préparation & Soumission par le Projet DATE/ANO Liste des Contrats Acquisition/fourniture de véhicules 1 85 000 000 appel d’offres national post qualification à priori 04/11/2021 18/11/2021 Acquisition/fourniture d’équipements de bureau et de chantier 2 7 000 000 appel d’offres national post qualification à priori 04/11/2021 18/11/2021 Acquisition/fourniture d’ordinateurs portables 3 7 500 000 appel d’offres national post qualification à priori 04/11/2021 18/11/2021 Coût Total 99 500 000 FCFA

Avis Particulier Période d’appel d’offres Evaluation des Offres Mis au Point du Contrat Description DGMARKET Presse nationale Site BOAD Date de l’Appel d’offres Clôture et Ouverture Date Soumission Rapport d’Evaluation Date/ANO Montant du Marché en FCFA ‘000 Date Attribution du Marché Date Signature du Marché Liste des Contrats Acquisition/fourniture de véhicules 19/11/2021 19/11/2021 19/12/2021 26/12/2021 09/01/2022 09/01/2022 24/01/2022 Acquisition/fourniture d’équipements de bureau et de chantier 19/11/2021 19/11/2021 19/12/2021 26/12/2021 09/01/2022 09/01/2022 24/01/2022 Acquisition/fourniture d’ordinateurs portables 19/11/2021 19/11/2021 19/12/2021 26/12/2021 09/01/2022 09/01/2022 24/01/2022 Coût Total

Exécution du Marché Description Ouverture Lettre de crédit Arrivée Fournitures Réception des Fournitures Liste des Contrats Acquisition/fourniture de véhicules 24/01/2022 23/02/2022 23/02/2022 Acquisition/fourniture d’équipements de bureau et de chantier 24/01/2022 23/02/2022 23/02/2022 Acquisition/fourniture d’ordinateurs portables 24/01/2022 23/02/2022 23/02/2022 Coût Total

Commentaires via Facebook :