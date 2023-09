USAID : communiqué de presse : L’arrivée de Monsieur Oghale Oddo, Nouveau Directeur de l’USAID Mali

L’Ambassade des États-Unis au Mali et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ont le plaisir d’annoncer, aujourd’hui, l’arrivée de Monsieur Oghale Oddo, Directeur de la Mission de l’USAID au Mali. Avant cette nomination, il était Directeur Adjoint de la Mission de l’USAID à Haïti.

Oddo a, par ailleurs, occupé le poste d’Administrateur principal et ensuite de Directeur Adjoint par intérim au Consulat des États-Unis à Karachi, au Pakistan. Il a été Chargé de programmes au Yémen et en Afghanistan, responsable au service Politique, Planification et Apprentissage à Washington, au Malawi et en Irak. Il a effectué des missions au Libéria dans le cadre de la réponse à l’épidémie d’Ebola, et au Salvador – au compte de Alliance for Prosperity. M. Oddo a également occupé le poste de Représentant de l’USAID dans la province de Wasit en Irak.

Avant de rejoindre l’USAID, M. Oddo était Directeur pays du Corps de la Paix pour les Royaumes de Fidji et de Tuvalu, et Directeur Adjoint pays en Eswatini (Swaziland) et en Jordanie. Il était volontaire du Corps de la Paix en Jamaïque.

Son expérience dans le secteur privé couvre les services bancaires, l’investissement et les services commerciaux.

Oddo est titulaire d’une Maîtrise en Finance and Comparative Development de l’Université de l’Indiana, à Lexington, au Kentucky.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Embassy Press Office / ACI 2000 Rue 243 Porte 297 / Bamako, Mali

Tel : 20 70 24 24 /20 70 24 26 / Fax : 20 70 24 79 / Email : [email protected] / Embassy : https://ml.usembassy.gov/

