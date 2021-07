Communiqué de presse : Le lancement de la Mission d’Observation Des Élections du Mali – MODELE Mali.

Bamako, le 6 juillet 2021

La Synergie 22 des Organisations de la société civile annonce le lancement de la Mission d’Observation Des Élections du Mali – MODELE Mali.

Un atelier inaugural de planification s’est tenu les 23 et 24 juin 2021 à l’hôtel de l’Amitié. Officiellement lancé par Dr Ibrahima Sangho, Chef de mission de la MODELE Mali, et par Philippe Lafosse, conseiller politique de la Délégation de l’Union européenne, l’atelier de planification et de clarification a réuni 30 représentants des 5 organisations membres qui sont :

L’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali (Observatoire),

L’Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active (AJCAD),

Doniblog- la Communauté des bloggeurs du Mali,

Le Consortium ELE-Citoyenneté Droits humains inclusifs, et

Avec l’appui du Projet d’Appui à l’Observation citoyenne du Cycle électoral de la Transition 2020-2022 au Mali, la MODELE Mali déploiera 75 observatrices et observateurs de long terme (OLT) et 3 000 observatrices et observateurs de court terme (OCT).

L’objectif de la mission est d’observer et de rendre compte du déroulement de chaque phase du processus électoral des trois prochaines élections générales, à savoir le Référendum, l’élection Présidentielle ainsi que les élections Législatives, conformément au chronogramme électoral. L’observation électorale de la MODELE Mali permettra ainsi de renforcer la transparence et la confiance des citoyennes et citoyens maliens dans les scrutins à venir.

La MODELE Mali procède au renforcement des capacités de ses membres par des formations sur l’observation électorale, tout en alignant ses méthodes d’observation sur les standards internationaux grâce à la mise à jour des outils d’observation électorale. Elle bénéficie pour cela de l’appui d’expertises internationales.

La formation des observateurs de long terme débutera prochainement afin de suivre les opérations pré-électorales (enrôlement des électrices et électeurs, actualisation du fichier électoral, enregistrement des candidats, campagne électorale, etc.). Les formations en cascade au profit des observateurs de court terme seront organisées en fonction du calendrier électoral.

La MODELE Mali est appuyée dans ses enjeux méthodologiques par l’Assistance technique électorale internationale dépendant de la Délégation de l’Union européenne au Mali (ATE DUE) et dans ses aspects logistiques et opérationnels, par le Centre Européen d’Appui Electoral (ECES).

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :

Dr Ibrahima SANGHO, Chef de mission MODELE Mali – Téléphone : +223 76 23 36 00 – Email : [email protected]

A propos de la modèle Mali

La Mission d’Observation Des Élections au Mali – MODELE MALI est le dispositif d’observation électorale mis en place par la Synergie 22, comprenant 43 Organisations de la société civile malienne, composée de :

L’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali – OBSERVATOIRE, est une plateforme de 36 Organisations Non Gouvernementales (ONG) et Associations de la société civile ayant développé une expertise dans le domaine électoral et sur les questions liées à la gouvernance démocratique depuis 1996 au Mali, représenté par Dr Ibrahima SANGHO, Tel : +223 76 23 36 00, ACI 2000 Hamdallaye, Porte 1478, Rue 390, Immeuble YARA, Bamako- Mali, email : [email protected]

L’Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie (AJCAD), créée en 2014, est le fruit d’un regroupement déjeunes convaincus de leur rôle dans le développement et dans l’instauration d’un Etat de Droit au Mali. Les membres fondateurs sont des activistes impliqués dans la promotion des jeunes dans différents domaines : santé sexuelle, gouvernance, plaidoyer et droits, représentée par Madame Adam DICKO, Directrice Exécutive, Tél. : +223 20 28 16 56, Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active et la Démocratie (AJCAD-Mali), BPE 538 Bamako, Mali, email : [email protected]

DONIBLOG (la communauté des Bloggeurs du Mali) a été créée en 2012 et compte des blogueurs et web activistes intervenant dans les domaines de la bonne gouvernance, la démocratie, la lutte contre les VBG, la santé sexuelle et reproductive ainsi que la lutte contre la désinformation (fact-checking). DONIBLOG met en œuvre, depuis juin 2018, le projet média Benbere. L’association est représentée par Abdoulaye GUINDO, Président, Tel : +223 76 01 63 80, email : [email protected] / [email protected]

Le CONSORTIUM ELE-Citoyenneté Droits Humains Inclusifs est créé en 2019. Il est composé de l’organisation Droits de l’Homme au Quotidien (DHQ-Mali), l’Association Malienne des Interprètes en Langues de Signes (AMILS), Jeunes Citoyens du Mali (JCM) et de l’Association TIESSIRI pour les Droits de l’Enfant et de la Femme (ATDEF). Le Consortium intervient sur les questions des droits de l’Homme, la protection et promotion des droits des minorités, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la citoyenneté participative et inclusive, de l’éducation à la paix, de la protection de l’environnement et de la culture, représenté par Mamadou Lassine DIARRA, Directeur Exécutif DHQ, Tel : +223 76 30 01 38, email : [email protected]

Tuwindi est une organisation internationale, de droit malien, spécialisée dans les Civic-Tech et qui vise à propulser l’édification de villes et territoires intelligents. Son objectif est d’utiliser les technologies de l’information et de la communication pour soutenir le développement social et économique. Tuwindi intervient dans les secteurs de la gouvernance et des élections, du développement des médias, de l’éducation, la santé et l’agriculture. Tuwindi est représentée par son Directeur Exécutif email : [email protected] mobile : +22371919191.

Commentaires via Facebook :