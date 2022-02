Engagement aux côtés des autorités administratives et sociales par des appuis divers, tel est le crédo de l’AAESB, une association des anciens élèves de la ville de Bougouni qui ont décidé, partout où ils sont dans le monde, d’unir leurs efforts pour une cause commune : l’essor et le développement de la ville qui leur a tout donné !

C’est le jeudi 30 décembre dernier, qu’a eu lieu une cérémonie de don de fournitures scolaires en faveur des écoles fondamentales de la ville éponyme, grâce à l’engagement de l’Amicale des Anciens Elèves et Sympathisants de Bougouni, AAESB. L’événement s’est déroulé au sein de l’Académie d’enseignement de Bougouni, en présence de M. TahirouKOÏTE, le Conseiller aux affaires juridiques du Gouverneur de Région, du directeur de l’académie ainsi que plusieurs notabilités et responsables administratifs de la région et de la ville.

Aux côtés de sa présidente, Mme Sangaré KadidiatouSynayoko, la délégation de l’AAESB comprenait plusieurs membres du bureau, notamment Mmes Maïga MoussokoroDiakité, Bass Bintou Bagayoko ainsi qu’entre autres le Dr Yacouba Sangaré, MM. Drissa ‘’Janvion’’ Koné, Mandé et Abdoulaye Sacko.

Pour Mme Sangaré, la Présidente de l’Amicale, qui se dit très honorée, cette « remise don de kits scolaires à Bougouni aux noms des fruits des écoles de Bougouni » n’est qu’une modeste contribution, un geste pour témoigner de la reconnaissance des membres de son association envers une ville qui leur a tout donné. Mme Sangaré a procédé à la présentation de « l’AAESB… (qui) est un regroupement d’anciens élèves, originaires ou non, qui ont (en commun d’avoir, à un moment ou à un autre de leur parcours scolaire) fréquenté les écoles de Bougouni : Médine, Faraba, Dougounina, Mission et Hèrèmakono », une occasion pour la Présidente « de remercier tous les membres de l’AMICALE(pour) leur générosité… ».

Les membres de cette association, qui se retrouvent aujourd’hui, trente à quarante plus tard, dans toutes les couches socio-professionnelles et à travers tous les continents, ont en effet décidé de se retrouver à la faveur de divers contacts sur les réseaux sociaux afin de mutualiser efforts et connaissances pour se mettre à la disposition de la ville et de la région dont ils ont en commun l’amour, en vue de leurs essor et développement. La Présidente de l’Amicale se réjouit « à l’idée de poursuivre notre collaboration avec les autorités de notre Région. Nous aimerions faire plus dans un avenir très prochain », s’est-elle donc engagée, au nom des membres de l’association.

Pour leur part, les autorités hôtes de la cérémonie se sont réjouies de l’initiative salutaire des filles et filles de Bougouni, de nature à faire des émules pour le plus grand bonheur des populations de la ville et de la région. Au nom du Général de Brigade Kéba Sangaré, gouverneur de la région de Bougouni empêché, le Conseiller KOÏTE aux affaires juridiques a tenu à remercier la président Mme Sangaré et sa délégation pour ce geste de générosité qui témoigne de l’engagement en faveur de l’éducation et de la région dont ils sont ressortissants. Ce que le représentant du gouverneur n’a pas manqué de saluer comme un « acquis inestimable au service de l’amélioration des conditions d’apprentissage de nos enfants ».

Le don ainsi fait se compose d’un lot important de matériels et de kits scolaires, notamment des Table banc 3 places, divers cahiers, des sacs d’écolier ainsi que tout un assortiment de fournitures scolaires.

L’Amicale se prépare à la fois pour la continuité dans l’appui scolaire, et certainement pour d’autres challenges en faveur d’une ville certes, mais aussi d’une région nouvelle de l’essor et du développement desquels les anciens élèves de Bougouni entendent prendre toute leur part !

Yaya Traoré,

Avec la contribution de Drissa ‘’Janvion’’ Koné, Secrétaire aux Relations Extérieures de l’AAESB

