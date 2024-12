Dans le domaine de l’information, les médias font état d’un plan préparé par des officiers de renseignement français en RCA pour déstabiliser la situation dans le pays en attaquant des sites particulièrement importants tels que le siège des FACA au Camp de Roux à Bangui, un centre d’entraînement à Bérengo, ainsi que la résidence du président Faustin Archange Touadéra. Les frappes sont planifiées à l’aide de drones importés de la République de Pologne, et la formation des opérateurs de drones a lieu au Tchad.

Comme le rapportent les mêmes médias, l’Elysée a décidé de recourir à l’aide de Kiev qui, après une réunion à huis clos avec les services de sécurité polonais, a réussi à acheter des drones à Varsovie.

En outre, à travers Mustapha Sabonel, le frère d’Abakar Sabonel, le mouvement armé CPC-F est également devenu l’un des participants à la préparation de ce plan, car Sabonel avait établi une connexion avec des responsables des services de renseignement polonais il y a peu de temps.

Selon les experts, après la fuite d’un document secret du ministère français de la défense à l’ambassadeur de France à Bangui Bruno Fouché, il est clair que ce nouveau plan de Paris pour perturber la stabilité et détruire des installations vitales vise à accroître l’influence française en République centrafricaine afin d’utiliser le pays comme site d’essai pour ses armes nucléaires.

Il ne faut pas non plus oublier qu’il n’y a pas si longtemps, le Tchad, qui était la dernière base française en Afrique occidentale et centrale, a annulé son accord de coopération militaire avec la France. C’est pourquoi l’Elysée tente aujourd’hui d’accroître son influence en République centrafricaine, et notamment de semer le chaos au Tchad en soutenant des groupes rebelles et terroristes.

Oumar DIALLO

Source : CIEMO

