La plume de TBM ( Tiegoum Boubeye Maiga). : “Un président ne devrait pas dire ça”

Pourquoi j’ai la nette impression de vous avoir eus. Parce que je vous vois, vous presser, vous précipiter même, pour lire cet article dans je ne sais quel espoir de me voir parler de notre président bien aimé ou disons de ses propos tenus lors de la présentation des vœux aux forces vives. Non, non. Je ne parlerai donc pas de notre Président parce que ce n’est pas lui « le Président qui ne devrait pas dire ça ». Je sens que vous auriez certainement aimé que je m’intéresse un peu au drone par exemple, le « drone bélé bélé » qui a été aperçu très haut dans le ciel de notre pays grâce aux radars. Vous auriez voulu que je dise quoi dès lors que le Président a déjà tout dit, c’est lui l’expert qui plus est chef suprême des armées et il l’a raconté par le menu. Le « drone bélébélé » a eu une approche qui n’a pas échappé à la vigilance de nos gars malgré le fait que « a ya den, ka den, kéréfé, kéréké, kéréfé » jusqu’à pénétrer notre espace aérien. Je crois que c’est très clair, c’est un connaisseur qui s’est exprimé au point que nous qui sommes des béotiens en la matière savons que le « drone bélébélé » avait presque une position stationnaire.

Idem pour la centrale solaire de Safo, je n’en parlerai pas. Pour Safo, Sanankoroba et Tiakadougou, je me rappelle encore que les cérémonies de pose de première ont été fastueuses (vous remarquez que j’évite soigneusement de dire qu’elles ont été pompeuses) avec cette promesse qu’on aurait les premiers kwatt au bout de quatre mois. C’était l’allégresse à tous les étages (alégria diraient les Espagnols). Malgré les 7 mois passés au lieu des 4 annoncés, nous gardions espoir. Mais l’autre jour, la lumière fut et nous avons eu un éclairage pour le moins éblouissant, de première main. « A peine la pose de la première pierre faite que le maire a vendu le terrain et les gens ont même construit » a déclaré le Président sous le choc ou disons l’électrochoc, la mort dans l’âme nous annonçant le retard. Et vous voulez que je dise quoi ou même que je pense quoi après ces époustouflants propos présidentiels. Je me suis dit que le maire qui a fait ça, est pour le moins culotté. Et ça m’a fait penser à celui qui fait la promesse d’enfiler un pantalon à un éléphant et qui réussit la prouesse de faire porter un pantalon à l’éléphant. Parce que morceler et vendre le terrain sur lequel le Président a procédé à la pose de la première pierre d’un projet qui lui tient à cœur, il faudrait vraiment avoir des kwatt de culot.

Mais j’entends tout ce qui se dit depuis. J’ose à peine y croire, c’est pour cela que je ne parle pas de cette affaire. Mais je dois faire un aveu : j’étais très content quand les projets de centrales solaires ont été lancés. En effet, je me disais que ça nous éloignait un peu des vessies que Tanti voulait nous vendre comme des lanternes , et quand j’y pense j’en ris à me taper le c…par terre. Avec un aplomb digne d’un arracheur de dent, elle nous a parlé de centrales nucléaires, puis des doubles 150 millions de carburant en provenance de la Russie d’abord avant qu’elle ne se rabatte sur le Niger, dans les deux cas Perlinpimpin et sa poudre n’ont jamais été loin. Pour les centrales solaires je n’oserai pas parler de poudre de Perlimpinpin, je n’oserai pas parler tout court, le Président ayant tout dit. Le Président a souci de doter les ménages d’énergie solaire avec des kits qui peuvent prendre « dou koutourou ». Et certainement qu’il y en aura pour tout le monde, notamment les électriciens, les vulcanisateurs, les alimentations, les vendeurs de glace, les soudeurs, etc. Qui sait si après il n’y aurait pas de kits pour les usines (usines koutourou) parce que j’ai l’impression que le virage au solaire est pris dans presque tous les secteurs.

Maintenant que tout le monde sait qu’il ne s’agit pas de notre Président, quel est ce « Président qui ne devrait pas dire ça »?. Il s’agit de celui qui est notre grand-père sans être le plus vieux. Je sais que c’est un peu tiré par les cheveux comme formule, mais un jeune homme qui épouse une vieille dame de l’âge de la grand-mère de certains pourrait être assimilé à un grand-père non. Il s’agit de Macron, le président français. Lors de la conférence des ambassadeurs le lundi 6 janvier, il a fait une de ses sorties dont il a le secret tombant à bras raccourcis sur l’Afrique et les Africains. Digérant sans doute très mal le départ des troupes françaises d’Afrique (un euphémisme) il a fondu un plomb (il ne devrait pas lui en rester beaucoup depuis le temps où il en fond tous les trimestres). Que les pays de l’AES aient foutu littéralement à la porte les troupes françaises, Macron pouvait faire semblant de digérer même si on voyait bien c’était resté sur l’estomac du bonhomme. Mais que des pays comme le Sénégal, Tchad, la Côte d’Ivoire, c’en était trop. Il y a de quoi s’arracher les cheveux avant de perdre la tête. Et de toute évidence Macron avait perdu la tête.

Mais il ne devrait pas dire ce qu’il a osé dire. Avec son arrogance dont on ne parvient toujours pas à se familiariser, il a défendu l’intervention française au Sahel, déploré l’ingratitude des dirigeants africains qui ont oublié de dire merci et au passage il s’est attribué la paternité de retirer les forces françaises de certains pays. Presque tous les observateurs ont condamné cet incident diplomatique volontairement créé par Macron. Heureusement que les dirigeants sénégalais et tchadiens ont tôt fait de lui remonter les bretelles en le remettant dans ses petits souliers. Je dois dire en passant, après l’intervention française Serval, le Premier ministre Django Sissoko avait adressé une lettre de remerciement aux autorités françaises.

Mais la sortie de Macron n’a surpris que ceux qui ne suivent pas l’actualité de celui se voulait Jupiter et qui a terminé zouave. Arrivé à la tête de la France à cause de la déliquescence de la classe politique classique, Macron est aujourd’hui perçu au mieux comme un authentique accident. Et certains de ses compatriotes parmi les plus gentils se sont donnés pour mission de faire réparation en le destituant, rien que ça. Sinon, il y en a qui voudraient voir sa tête à un crochet de boucher. Aujourd’hui, L’homme est menacé dans son existence politique. Il est parvenu à réduire sa Macronie comme peau de chagrin. Il n’a pu respecter aucun de ses engagements. Il avait promis une France prospère. Il l’a endettée de 1000 milliards d’euros en 7 ans. Il avait promis le recul de l’extrême droite sous son magistère. En 7 ans, le Rassemblement national n’a jamais été aussi fort au point de dicter à Macron sa ligne d’inconduite. Mon voisin me souffle à l’oreille en disant que même pour satisfaire ses besoins humains il est obligé d’informer Marine Le Pen de mouvement. Macron sait qu’il n’est plus crédible et son discours complètement démonétisé. La preuve, 64% des français sont favorables à la destitution de Macron selon un sondage Harris Interactive de novembre 2024.

Macron ne devrait pas dire ce qu’il a dit parce qu’Il a normalement d’autres chats à fouetter. Au lieu de s’occuper de ça, il a le front de venir agresser l’Afrique une énième fois. Mais c’est connu, quand on est dans le déni, on peut tout se permettre y compris de croire que la terre autour de sa personne quand ce n’est pas de son nombril. Comme il a la mémoire courte, il aurait dû se rendre compte que l’Afrique attend toujours que la France s’excuse pour l’esclavage, pour la traite négrière, pour la colonisation, pour les multiples et variés coups d’Etat. L’Afrique attend toujours que la France lui dise MERCI pour l’avoir libérée du Nazisme et de Hitler. Le devoir d’ingratitude ne passe pas à toutes les occasions. Il est non seulement dans le déni mais il doit être au bord du surmenage.

Tiégoum Boubèye Maïga

