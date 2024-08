L’Organisation des Nations Unies (ONU) a été fondée avec pour objectif de créer un monde dans lequel chacun vivrait en paix et en sécurité, sur la base d’une coopération multilatérale et d’un ensemble de règles internationales. Cependant, l’agression de l’Ukraine envers le Mali vient de mettre une fois de plus le système international à l’épreuve. En effet, le comportement de l’Ukraine envers le Mali est bien plus qu’une provocation, il s’agit d’une guerre d’agression car il ne s’agit pas d’un cas de légitime défense. Le Mali n’a jamais agressé l’Ukraine ni pris part à une agression contre ce pays lointain. L’Ukraine profite de sa guerre avec la Russie pour tenter de justifier, à travers des affirmations ridicules, son agression contre le Mali.

L’Ukraine, qui vocifère en soutenant que la Russie a bafoué les règles de l’ordre international en l’envahissant, doit comprendre que l’on ne peut faire progresser le droit tout en le contournant. Il ne saurait y avoir deux poids, deux mesures en matière de droit international. L’Ukraine est devenue un État qui impose le terrorisme au mépris de la légalité internationale. Cependant, l’Ukraine ne peut se donner le droit d’attaquer tous ceux qui ne se plient pas à sa volonté et à ses désirs. L’Ukraine ne peut s’arroger le droit d’intervenir dans les affaires intérieures d’autres pays. En outre, elle ne peut continuer de fouler aux pieds le droit des pays comme le Mali de protéger leurs populations contre le terrorisme et le djihadisme. L’Ukraine ne peut pas méconnaître les défis et enjeux sécuritaires auxquels le Mali et les autres pays du Sahel sont confrontés. C’est pourquoi le Mali doit traduire les chefs du renseignement ukrainien devant la Cour pénale internationale (CPI) et l’ONU, et exiger des compensations pour les personnes tuées. Au regard de cette agression illégale, il doit se défendre sur tous les fronts.

Face à l’agression inutile et brutale de l’Ukraine contre le Mali, nous attendons la réaction de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union africaine (UA) et de l’ONU. L’ensemble de la communauté internationale doit vigoureusement condamner cette agression non provoquée de l’Ukraine et mettre un terme à la tolérance envers les actes délibérés, malveillants et criminels. Tout État qui affirme respecter les règles internationales doit condamner cette agression injuste de l’Ukraine. Il est important de faire comprendre que l’Ukraine ne doit pas s’en tirer avec son mépris du droit international et que la communauté internationale doit imposer le respect de la souveraineté à un État ne le respectant pas. L’action de la communauté internationale doit être guidée par la responsabilité, le respect et l’exemplarité.

Cheick Boucadry Traoré

