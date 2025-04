Mali: Intimider pour cacher sa honte et son anxiété

Certains pensent dans ce monde en pleine turbulence qu’ils peuvent saper l’engagement des maliens, terroriser et intimider notre peuple et ses institutions qui ne souhaitent qu’un avenir meilleur pour notre nation et toutes celles de notre sous-région. Pour le Mali, la question des régions du nord n’est pas une question de territoire ou de géopolitique, mais une question de survie et non un choix et surtout de mieux-être ensemble. Il s’agit de pouvoir vivre comme nous l’avons fait pendant des siècles – comme une seule famille, une nation unie dotée d’une société confiante et insufflée de nos valeurs fondamentales que les forces malveillantes ne sauraient détruire.

Le Mali qui a toujours été présent à l’appel des autres continuera à travailler avec les pays frères voisins pour construire une sous-région de paix, de prospérité et de bonheur pour tous, parce que nous savons que nous partageons non seulement un destin commun, mais aussi que les cœurs de nos peuples ne font qu’un. Cependant, la protection et la stabilité de notre nation sont des piliers de la souveraineté de notre pays. Alors, il est inacceptable de laisser d’autres entités s’immiscer davantage dans nos affaires intérieures ou de fomenter des conflits dans notre pays afin de freiner notre développement ou encore de faire dépendre notre pays de leur volonté. Que ceux qui se veulent les adversaires de notre pays sachent que le résilient peuple malien n’a jamais cédé à la culture de la peur, de l’intimidation et de la contrainte. Le Mali a toujours su faire face à l’adversité et en sortir plus fort que jamais. Notre peuple se réconciliera et instaurera ensemble une paix durable, réunifiera le pays et surmontera une fois de plus ces moments difficiles car en tant que peuple nous savons qui nous sommes, la vérité sur nous-mêmes et sur notre dignité.

Ces mêmes forces aux esprits malévoles, se lançant à la quête de la grandeur, semblent avoir le besoin impérieux d’être continuellement en situation de conflits extérieurs pour renforcer le sentiment d’appartenance de leur people à une seule nation. Or, la grandeur n’est pas une quête solitaire, c’est le résultat des efforts conjoints de tout le monde autour de vous. Une chose est sure: La honte et l’anxiété seront toujours sur ceux qui se veulent grands, puissants et intimidateurs.

Cheick Boucadry Traore

