Notre nation, le Mali, restera la terre de notre culture et de nos valeurs aussi longtemps qu’elle sera la patrie de nos braves femmes et hommes en uniforme. Et cela pour la simple raison que quand l’État de droit est menacé, son seul recours devient les forces armées et de sécurité pour sauvegarder la souveraineté et maîtriser le destin de la nation. C’est pourquoi nos actions citoyennes doivent saluer et amplifier la fierté que nous manifestons d’avoir une armée réactive car le courage et le dévouement à protéger notre liberté et notre nation des citoyens qui portent l’uniforme militaire de notre pays n’ont jamais été remis en question.

Depuis plus de 60 ans, nos courageux et altruistes soldats se mobilisent pour la défense de la nation, protégeant leurs compatriotes et les idéaux fondateurs du Mali, à des coûts et risques personnels élevés. Ils laissent derrière eux leurs proches, beaucoup servent dans des zones de guerre pendant des mois et – tragiquement – plusieurs subissent des blessures graves et durables, tant physiques que mentales. En cette période tendue de conflit dans notre pays et notre sous-région, nous apprécions à nouveau la résilience, la préparation et la volonté de rester ferme des forces armées maliennes. Nous avons une dette énorme envers tous ceux qui ont servi notre pays et ceux qui continuent à remplir le devoir sacré de le servir.

Peu de Maliens peuvent prétendre au titre de défenseur et protecteur des intérêts fondamentaux de la nation face à toute forme de menace et de danger. Mais ce groupe spécial de nos concitoyens serve et sacrifie d’une manière que la plupart d’entre nous n’ont jamais été invités à faire, et nous pouvons tous exprimer notre reconnaissance et notre gratitude aux sentinelles qui veillent à assurer la sécurité de notre nation et à continuer de nous protéger chacun et tous les jours. Bien évidemment, la nation reste reconnaissante aux vaillants guerriers qui défendent notre pays, nos valeurs et notre liberté. L’hommage est et sera toujours à la hauteur de l’engagement de nos braves qui ont rempli leur mission jusqu’au bout, jusqu’au sacrifice ultime. Ainsi, en ce jour sacré pour célébrer nos forces armées, nous élevons des prières à la mémoire de nos héros. Que Dieu ait en Sa Sainte Miséricorde tous les valeureux martyrs de la patrie. Nous saisissons également cette occasion pour réaffirmer notre engagement collectif à marcher sur leurs traces, en défendant l’unité et la stabilité du Mali, en œuvrant pour son développement durable et son essor, en réalisant les espérances de l’ensemble de notre peuple.

Il est important de toujours nous rappeler que la force de notre nation n’est autre que nos forces de défense et de sécurité. La force de nos forces armées sont sans doute nos soldats. Et la force de nos soldats est assurément le soutien systématique et indéfectible de l’ensemble des citoyens de notre nation. Ce soutien citoyen est crucial parce que c’est ce qui rend nos forces de défense et de sécurité fortes et notre nation puissante, stable, digne et fière de ses valeurs 1

fondamentales. Alors, il est de notre devoir à tous de continuer à soutenir les dignes filles et fils de notre pays qui sont irrésistiblement engagés dans une lutte sans merci pour non seulement défendre l’honneur et l’indépendance de notre patrie, mais aussi pour maintenir les principes de la liberté et de la paix.

Nous célébrons ce 20 Janvier, journée de la naissance et de la reconnaissance militaire, en réitérant notre profond respect, en exprimant notre plus profonde gratitude et en souhaitant de tout cœur une joyeuse fête à nos braves et courageux militaires et à leurs familles. Que Dieu les assiste et les bénisse dans cette période tendue de conflits que nous imposent les adversaires et les ennemis de notre nation.

Cheick Boucadry Traoré

