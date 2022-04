Malheureusement pour vous, est pris qui croyait prendre. Vous venez de réveiller en chaque malien ce sentiment d’honneur, de dignité et de fierté qui sommeillait en lui, longtemps étouffé par la fatalité, la cascade de corruption et une justice écornée. Vous venez de renforcer l’unité, la cohésion sociale par un soutien sans faille du peuple aux autorités de la transition et à nos FAMAS dont la montée en puissance a été saluée par Monsieur GUTERES secrétaire général des Nations-Unies.

Par la volonté de Dieu je suis octogénaire malien de souche, de pensée, de cœur et fier de l’être.

Le Mali souffre, le Mali déchiré, le Mali bafoué, me posant la question que sont devenus ce legs et ce dépôt de tant d’héroïsme de nos ancêtres des 3 empires successifs et la bravoure de nos rois dont on devait cultiver le souvenir, perpétuer les vertus et les valeurs.

Le Mali suspendu par le FMI pour enquête sur la corruption.

Le Mali suspendu aux Nations-Unies pour défaut de paiement de sa cotisation.

Les FAMAS (Forces Armées Maliennes) vilipendées et rejetées par son propre peuple pour manque de résultat sur le terrain, alors qu’elles mourraient anonymes les armes vides à la main faute de munitions face à des djihadistes impitoyables et surarmés. Les pieds boursoufflés d’ampoules par le sable brûlant du désert et la rocaille de l’Adrar des Iforas, à cause des chaussures inadaptées, mal équipées et laissées à elles-mêmes affamées et démoralisées où petit à petit le désordre devenait la règle et la discipline l’exception. Alors des commentaires acerbes fusaient de partout, surtout venant de pseudo-analystes politiques avec leurs langues de vipère qui égarent les raisons parlant tantôt de somalisation tantôt d’afghanisation du Mali. Alors que pendant ce temps une classe s’adonnait à des dépenses ostentatoires avec arrogance dans les hôtels de luxe aux lambris dorés où il y’avait beaucoup de nourriture sans appétit alors que dehors il y’avait beaucoup d’appétit sans nourriture.

Mon vieux cœur meurtri, l’âme triste et sombre dans la noire accolade de la solitude, je pleurais en silence, impuissant devant la déliquescence de l’ETAT.

Monsieur MACRON, Président de la CEDEAO et son syndicat de chefs d’Etat.

Je passe sur les péripéties ayant abouti à l’avènement de la transition que je chéri de tout mon cœur, en vous témoignant de toute ma gratitude pour avoir imposé des sanctions même illégales, iniques et inhumaines au Mali par un embargo avec comme objectif visé le soulèvement du peuple contre les autorités en place avec tout ce que cela comporte en terme de dégâts matériels et de pertes en vies humaines.

Et vous en petits conquérants au pied d’argile contemplant ce désastre comme Néron et ses Sbires scrutant les turbulentes flammes de ROME.

Malheureusement pour vous, est pris qui croyait prendre. Vous venez de réveiller en chaque malien ce sentiment d’honneur, de dignité et de fierté qui sommeillait en lui, longtemps étouffé par la fatalité, la cascade de corruption et une justice écornée. Vous venez de renforcer l’unité, la cohésion sociale par un soutien sans faille du peuple aux autorités de la transition et à nos FAMAS dont la montée en puissance a été saluée par Monsieur GUTERES secrétaire général des Nations-Unies.

Messiers je suis d’accord avec vous quand vous dites que le Mali a adhéré librement à une organisation communautaire et qu’il doit accepter les règles qui régissent son fonctionnement. Tout en vous rappelant qu’il fut un des géniteurs de cette organisation en 1975 à Bamako.

Là où je ne suis pas d’accord avec vous Monsieur MACRON, Président de la CEDEAO et votre syndicat :

C’est quand vous foulez au pied la charte des Nations-Unies qui stipule qu’aucun embargo ne peut s’exercer contre un pays sans littoral ;

C’est quand la justice de la CEDEAO condamne des ETATS pour atteinte à la démocratie par des mesures contre leurs opposants, ou des processus électoraux tel que le parrainage, brandissent l’argument de la souveraineté nationale et qui selon leur constitution est au-dessus des lois de l’organisation ;

C’est quand vous Monsieur MACRON aviez déconseillé à Monsieur Alassane OUATTARA votre hôte à l’Elysée de ne pas se présenter pour un 3eme mandat. Après un tripatouillage par un referendum truqué, en opportuniste, vous vous précipitiez pour le féliciter suite à sa réélection à la tête de l’ETAT ;

C’est quand le Président de la Commission déclare que la situation sécuritaire au sahel est très préoccupante et en même temps exige un délai de 16 mois à la transition pour l’organisation des élections dans un pays à 80% d’insécurité malgré l’admirable montée en puissance des FAMAS.

C’est quand le Mali combat la corruption sous toute ses formes, vous dites qu’il arrête et emprisonne les opposants. Que sont devenus chez vous CAHUZAC ancien ministre du budget et aujourd’hui SARKOZY ancien Président de la République aujourd’hui humilié et balloté de tribunal à tribunal somnolant dans sa voiture la bave aux lèvres après une journée d’interrogatoire harassante.

La liste des contradictions et carence n’est pas exhaustive. Une organisation devenue obsolète, surannée et désuète au contenu plein de tortuosité et de duplicité.

Monsieur MACRON, Président de la CEDEAO

Si vous vous imprégniez un peu de l’histoire de votre pays la France vous comprendriez mieux ce qui se passe au Mali à travers les propos d’un de vos empereurs Napoléon BONAPARTE qui disait je cite « les armées seules ne suffisent pas pour sauver une nation, tandis qu’une nation défendue par le peuple est invincible » fin de citation. C’est ce qui se déroule sous nos yeux au Mali, un peuple mobilisé par un soutien indéfectible au Président de la transition, au Premier Ministre et aux FAMAS à telle enseigne que tout le peuple est devenu FAMAS. Les FAMAS de succès en succès, comme le papillon vole de fleur en fleur. Je dis oh ! Poètes trempez vos plumes dans l’encre de la vérité en hommage à la transition et à nos FAMAS pour la postérité.

Monsieur MACRON, Président de la CEDEAO

Vous étalez par votre attitude décousue, maladroite empreinte de haine votre méconnaissance de l’homme malien encore moins sa culture de rebelle, de refus pour tout ce qui touche sa soif inaltérable de liberté son sens de la justice de l’équité et sa dignité. A titre illustratif l’empereur KANKA MOUSSA se rendant à la Mecque transita par l’Egypte. Reçu au Palais avec faste le Roi lui demanda de lui baiser les pieds comme tous ses sujets à titre de soumission.

KANKA MOUSSA refusa et dit « je suis empereur et vous n’êtes que roi n’est-ce pas l’inverse qui doit se produire. L’incident une fois réglé il inonda l’Egypte d’or à telle enseigne que certains historiens arabes rapportèrent que le pain était devenu plus cher que l’or ».

Plus près de nous en 1961 j’avais 21 ans étudiant en Europe lors de la présentation des lettres de créance de tous les ambassadeurs africains à la Reine Elisabeth au Palais de Buckingham Palace l’ambassadeur du Mali s’était vu refuser l’accès de la salle d’audience par le rigoureux protocole britannique, sous le prétexte qu’il était habillé en grand boubou au lieu de redingote comme tous les autres ambassadeurs africains. Il a beau leur expliquer que c’est une tenue royale. Rien n’y fit. Il retourna à son hôtel faire sa valise pour retourner dare-dare au Mali sur injonction du Président Modibo KEITA. C’est alors qu’un émissaire de la Reine vint le chercher pour qu’il prenne place en grand boubou du Mandé et qu’après il sera reçu en audience spéciale par la Reine au grand dam du protocole britannique et des ambassadeurs habillés en redingote. Dame de grande culture contrairement à vous Monsieur MACRON elle savait que le Mali est un pays aux 3 empires et que KANKAN MOUSSA envoyait déjà un ambassadeur au Portugal puissance économique et militaire de l’époque. Cette épopée fit le tour de l’Europe et nous les étudiants maliens marchions la poitrine bombée au lieu de raser les murs. C’est ce gène qui somnolait que vous avez réveillé.

A votre décharge Monsieur le Président de la CEDEAO votre stage de 6 mois à l’ambassade de France au Nigéria ne pouvait pas vous permettre de connaître le cœur de l’Afrique encore moins pénétrer l’âme du Mali, mais c’était plutôt à votre syndicat dont les pays étaient autrefois des provinces des 3 empires successifs du Mali et qu’en Afrique de l’Ouest le soleil se levait sur l’empire du Mali et se couchait sur l’empire du Mali avec comme devise guerrière « plutôt la mort que la honte, nous vaincrons. » C’était à lui de vous dire que vous vous trompez de peuple, de nation et de pays. Cependant votre syndicat a un excellent baromètre de lecture pour s’amender et se défaire de votre influence maléfique. Destruction de l’espace sahélien depuis la chute de KHADAFI par vos soins – Transformation de cet espace en zone de trafic d’or, d’armes et de munitions par vos troupes – Immobilisation de cette fameuse force d’attente de la CEDEAO qui aurait pu venir en appui aux FAMAS dans la lutte contre les djihadistes au lieu d’être prévue comme une force d’invasion du Mali. A trop vous fréquenter votre syndicat a subi une métamorphose qui a fini par enténébrer sa vision et son sens des réalités. Il est devenu introverti loin des vertus africaines.

Monsieur MACRON, Président de la CEDEAO et son syndicat de chefs d’ETAT

Votre leitmotiv est délai de la transition et élections qui sont des questions basiques mais que les réponses données par les autorités maliennes sont rejetées et dévoyées dans le charivari, les tintamarres et autres tohu-bohus politiciens sur fond d’une mise en accusations systématiques du Mali. Nous vivons une nouvelle ère dans tous les segments de nos sociétés avec l’avènement d’une nouvelle génération qui se moule dans le Mali et y trouve sa sauvegarde. Une génération qui acquiert la conscience en accord avec sa valeur morale et que sa vie et la place qui lui est dévolue, elle doit l’imposer à la nature hostile des dirigeants de manière que sa présence ne soit plus considérée comme une intrusion. Cette nouvelle génération se souviendra que ses ancêtres alors esclaves ont été enchainés et déportés par vagues successives dans des conditions inhumaines. Entassés dans les cales insalubres à la puanteur étouffante dans des bateaux sur des mers en furie vers des pays inconnus, sous des climats inconnus pour des causes inconnues.

Cette nouvelle génération s’identifie à ce qui se fait au Mali pour recouvrer sa fierté, son orgueil et sa dignité, le Mali est sa sauvegarde.

Monsieur MACRON, Président de la CEDEAO et son syndicat de chefs d’ETAT

En espérant que cette modeste adresse vous inondera de clairvoyance et de sagesse, veuillez accepter l’expression de ma très haute considération pour que vive le Mali Uni sous la direction éclairée du Président ASSIMI GOÏTA et l’œil vigilant du Premier Ministre CHOGUEL MAÏGA.

Que Dieu protège et bénisse le Mali.

Fousseyni DIARRA

Pilote, Commandant de Bord à la retraite.

Cité SICA – FASS MBAO – Dakar – Sénégal

Tél : 00221 33 853 00 48

Portable : 00221 77 165 27 44

Whatsapp : 00221 76 394 64 91

Commentaires via Facebook :