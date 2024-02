A l’occasion du départ à la retraite de 25 agents des impôts, la Direction générale des impôts a organisé le lundi 12 février une cérémonie de reconnaissance et de remerciements à l’honneur des désormais retraités. C’est l’enceinte de la Direction générale des impôts qui a servi de cadre à cette rencontre présidée par le chef de Cabinet du ministère de l’Economie et des finances, Bourama Touré, qui avait à ses côtés le Directeur général des impôts, Mathias Konaté.

Personnel impôts, parents amis des désormais retraités ont massivement fait le déplacement pour cette cérémonie de départ emprunte de reconnaissance et de témoignages pour services rendus à l’administration des imports mais surtout pour le pays. En effet, il faut reconnaitre qu’ils sont en tout 25 agents à savoir 11 Inspecteurs des Impôts, 10 contrôleurs des Impôts, 1 adjoint des impôts et 3 agents contractuels à faire valoir leurs droits à la retraire.

S’adressant, aux désormais retraités, le Directeur général des impôts Mathias Konaté a salué leur sacrifice pour le service rendu aux impôts de façon particulière et à la nation d’une manière générale.

“Mon émotion est d’autant plus forte que le départ à la retraite est l’occasion d’une certaine séparation, un au- revoir, mais jamais un adieu. Vous vous en doutez, toute séparation est douloureuse et s’accompagne naturellement de sentiments nostalgiques. Mais je puis vous assurer, chers jeunes retraités que les impôts demeureront votre maison, votre famille, vous y viendrez quand vous le souhaiterez, mes collaborateurs et moi-même resterons à votre disposition pour maintenir et entretenir les fortes relations socioprofessionnelles que nous avons nouées au fil du temps”, a rassuré le Directeur général des impôts.

Le Directeur Mathias Konaté a aussi loué les qualités professionnelles des partants à la retraie. “Soyez fiers de tant de sacrifices consentis, ces dames et messieurs, guerrières et guerriers, n’ont ménagé ni leur temps ni leur énergie pour servir l’Etat à travers le service des impôts. Chers collègues partant à la retraite, Soyez fiers de votre parcours. Soyez tout simplement fiers de vous!”, a déclaré Mathias Konaté. Bien avant l’intervention du Directeur général, le porte-parole des 25 retraités, Sidiki Diallo, a exprimé leur sentiment de reconnaissance et de gratitude à l’endroit de la Direction générale des Impôts pour l’organisation de la présente cérémonie, qui selon lui perpétue la tradition d’hommages aux plus anciens qui, après de longues années de service, peuvent prétendre au repos.

Remerciement à la DGI pour l’atteinte des objectifs

A en croire Diallo cette cérémonie constitue un moment de fête, elle n’en constitue pas moins un moment de douloureuse séparation. “Elle constitue une fête parce qu’elle magnifie les années de dur labeur de ceux-là qui, des années durant, ont consacré toutes leurs forces et leurs énergies au service de l’Etat. Elle est une douloureuse séparation en ce sens qu’elle consacre de manière solennelle la fin des relations quotidiennes de travail et de collaboration tissées durant de nombreuses années. Aussi, les retraités, par ma voix, remercient-ils la Direction générale des Impôts ainsi que ses partenaires pour l’organisation de cette cérémonie. Ces remerciements vont à tous ceux qui, malgré leurs multiples occupations, ont tenu à honorer de leur présence cette cérémonie”, a soutenu Sidiki Diallo. Ces remerciements a-t-il ajouté vont également au bureau de la Section syndicale des Impôts pour ses efforts constants de recherche d’amélioration des conditions des travailleurs (en activité ou à la retraite). La prorogation de 4 à 10 ans de la jouissance des fonds communs en est la parfaite illustration.

“C’est aussi le lieu de féliciter toute la DGI, sans oublier personne, pour l’atteinte des objectifs de recettes au titre de l’exercice 2023, avec des réalisations de 1171 852 000 000 de Francs CFA contre un objectif fixé à 1 166 775 000 000 Francs CFA, soit un taux de réalisation de 100%. Elle confirme encore une fois de plus sa place de premier pourvoyeur des recettes de l’Etat. Cette performance, à l’instar de celles des exercices antérieurs, est le fruit de l’engagement constant de tout le personnel sous la conduite éclairée de son Directeur général et de son équipe avec l’appui constant du ministère de l’Economie et des finances”, s’est félicité le porte parole des partants à la retraite.

De nombreux défis

Pour lui, les défis sont encore plus nombreux au regard de la persistance des crises politico-économiques, sécuritaires et sanitaires qui secouent notre pays depuis 2012. “C’est pourquoi, il y a lieu, dès à présent, de bâtir les stratégies d’atteinte des objectifs de 2024 qui ressortent à 1 260 milliards Francs CFA. A titre de contribution, nous proposons la poursuite, voire l’accélération, des différentes réformes organisationnelles et législatives engagées, à savoir: la modernisation de la législation fiscale, la généralisation des télé procédures l’opérationnalisation du système de facture normalisée et sécurisée l’institutionnalisation de la facture électronique, l’interconnexion du système d’information SIGTAS avec ceux de toutes les structures susceptibles de informations nécessaires à l’établissement de l’impôt, etc., d’une part, et l’utilisation optimale des outils de la gestion axée sur les résultats (GAR), suivi du cadre de mesure de rendement et l’opérationnalisation du Pla Stratégique 2023-2025, d’autre part.

En perspective, nous appelons l’attention de la DGI sur la nécessite d’anticiper pour penser les stratégies à mettre en place pour l’opérationnalisation de la réforme administrative qui consacre l’organisation du territoire national en 19 régions administratives en ce qui concerne la dotation des services régionaux et subrégionaux en ressources humaines de qualité”, a conseillé Sidiki Diallo convaincu que la Direction générale ne pouvant pas évoluer en vase clos, les désormais retraités ont suggéré la redynamisation des différents cadres de concertation conclus avec l’Association nationale des travailleurs retraités des impôts et des domaines (ANTRID), la Direction générale des Douanes, la Direction générale des Domaines et du Cadastre et la finalisation du projet de cadre de concertation avec le Conseil national du Patronat (CNPM).

Apaisement du climat social

Le porte-parole des partants à la retraite a aussi insisté sur l’apaisement du climat social au sein des impôts. “L’un des facteurs déterminants de la réussite est l’apaisement du climat social. Rien de durable ne peut se construire dans un climat délétère. Chaque fois que les agents des Impôts ont constitué un front uni, ils ont réussi. Cependant, nous constatons avec beaucoup d’amertume que les incidents qui ont émaillé le renouvellement du bureau de la Section syndicale des Impôts n’ont pu être circonscrits au seul niveau du service. Ils ont par la suite dégénéré jusqu’à ce que le litige y afférent ait été porté devant les instances judiciaires compétentes. Aussi, pour l’apaisement du climat social et pour que ledit litige ne laisse des traces indélébiles, après avoir apprécié et salué les initiatives déjà prises, notamment celles de la Direction générale des Impôts, de l’ANTRID et d’autres bonnes volontés, nous lançons un appel au Directeur général et son équipe ainsi qu’à toutes les bonnes volontés de ne pas se lasser et d’user de tous les moyens possibles pour aplanir les dissensions et mettre fin à ce conflit dans l’intérêt de tous”, a suggéré le porte-parole des retraités avant de s’adresser aux différentes parties: “Quant aux parties au conflit, nous leur demandons de faire la paix des braves en enterrant la hache de guerre.

A cet effet, il leur est instamment demander de se désister de leur action devant les cours et tribunaux. Nous souhaitons vivement la réconciliation entre tous les agents. Que tous regardent dans la même direction avec comme souci l’atteinte des objectifs de la DGI et ce, dans la paix et la concorde.

Espérant que cet appel sera entendu, nous formulons le vœu que la DGI redevienne cette grande famille où chacun des membres retrouve sa place, d’une part, et qu’elle respecte sa tradition de performance d’atteinte des objectifs de recettes assignés par les plus hautes autorités de l’Etat, d’autre part.”

Intervenant au nom de la section syndicale des impôts, le secrétaire général de cette organisation Soungalo Traoré n’a pas caché sa satisfaction et en même temps sa peine pour ce départ à la retraite.

“Je suis heureux que la famille des impôts se retrouve, vos collègues biologique et vos collègues de travail pour vous accompagner vers cette nouvelle vie la retraite, cette cérémonie traduit la reconnaissance que la DGI porte sur vos beaux services. Ce jour est mémorable qu’il me plait de vous rendre hommage, hommage d’avoir rendu service à votre pays, hommage pour avoir porté haut le drapeau de l’administration, hommage pour avoir partagé ce moment précieux avec nous. Soyez sur que nous poursuivrons avec dignité la mission que notre état le très cher Maliba nous a confié”, a souligné Traoré.

Il a rappelé que le syndicat a engagé des actions fortes pour améliorer les conditions de vie des retraités notamment à travers la mise en place d’une mutuelle pour améliorer la qualité de vie des retraités à travers l’amélioration de la prise en charge sanitaire des agents, le renforcement de l’aide aux familles en cas de décès ainsi qu’une prise en charge digne des funérailles de leurs collègues.

Le responsable Syndical répondant à l’appel à l’unité et à la cohésion entre les travailleurs des impôts a ajouté que depuis leur installation, leur bureau a prôné la paix, l’entente et la cohésion entre tous les travailleurs des impôts.

“Car nous sommes convaincus que s’il s’agit de défendre les intérêts des travailleurs, il est important d’être en paix et tous ensemble. C’est pourquoi, nous ne nous lasserons jamais de prôner la paix, plus de cohésion et l’union. Nous ne sommes pas des va-t’en guerre, ni des perturbateurs et nous respectons notre hiérarchie, c’est pourquoi nous avons toujours prôné un discours d’apaisement, de rassemblement et d’ouverture”, a soutenu Soungalo Traoré.

La cérémonie a pris fin avec une remise d’attestations de reconnaissance et un méchoui offert par la Direction générale à l’assistance.

Kassoum Théra

