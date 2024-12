Formation en leadership : Amadou Diarra Yalcouyé revient auréolé des USA

Amadou Diarra Yalcouyé, précédemment secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, a eu l’insigne honneur d’être invité par le gouvernement américain pour participer à une formation en leadership aux Etats-Unis. Intitulée “Programme de leadership pour visiteur international (IVLP)” du Bureau des affaires éducatives et culturelles du Département d’Etat des Etats-Unis, la formation s’est déroulée du 26 octobre au 17 novembre 2024 aux Etats-Unis d’Amérique.

Le thème “l’engagement civique des jeunes” a été décortiqué par les participants, qui se sont appropriés les leviers d’inspiration, de motivation, d’engagement civique afin de développer leurs compétences managériales. En tout état de cause, ils ont acquis la conscience que le renforcement de l’éducation civique des jeunes est un viatique indispensable pour relever leur niveau de participation à l’œuvre d’édification nationale. Toutefois, il est indispensable de créer pour eux des stratégies et mettre en place des dispositions législatives pour accroître la participation des jeunes aux différents processus de prise de décision, tout en mettant un focus sur la communauté de démocratie, la mobilisation intergénérationnelle.

En plus des panels sur différents sous-thèmes, les 22 participants à la session ont visité les Etats de Washington DC, Iowa City, Dubuque, Colorado Springs, Colorado, Denver, Miami, Floride. Il s’agissait pour eux de faire une immersion dans l’Amérique profonde à travers les activités socioprofessionnelles.

De retour au pays, M. Yalcouyé, qui reconnait avoir été imprégné de plusieurs notions, de valeurs culturelle et sociale américaines, de son histoire, de ses institutions, de son système éducatif, de son système de gouvernance…, tient à exprimer sa gratitude aux organisateurs et s’engage à mettre l’expertise acquise au service du Mali.

Il convient de préciser que le Programme, lancé en 1940, offre aux leaders actuels et futurs l’opportunité de rencontrer des professionnels d’échanger avec eux, de mieux saisir les facteurs culturels et politiques qui influencent la société américaine, de renforcer leurs capacités et de procéder à des partages d’expériences dans plusieurs secteurs.

Plus de 320 chefs de gouvernement en fonction ou pas et beaucoup d’autres éminentes personnalités et dirigeants des secteurs public et privé du monde entier ont déjà participé à ce Programme. Bonne suite à M. Yalcouyé !

La rédaction

Commentaires via Facebook :