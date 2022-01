L’entreprise citoyenne “Moov Africa Malitel” sous le leadership de son directeur général, Abdelaziz Biddine, vient de remporter le prix de “La Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique du secteur de la télécommunication” lors de l’édition 2022 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques que le Mali a eu l’honneur d’abriter, le 7 janvier 2022, à l’hôtel Radisson Collection. L’événement était présidé par le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, en présence de plusieurs invités de marque du monde des affaires. Cette distinction a été décernée par le Cabinet Ecofinance Entreprises dirigée par Djibril Barry. Elle vient s’ajouter à d’autres prix remportés par Moov Africa Malitel, qui s’est vu décerner la reconnaissance de leader social de l’année 2021 lors de la Nuit de la Philanthropie en novembre dernier.

La société de télécommunications Moov Africa Malitel a été primée du précieux prix de “La Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique du secteur de la télécommunication du Mali”. C’est avec beaucoup de satisfaction que le directeur général de la Société, Abdelaziz Biddine, a reçu cette distinction, le 7 janvier dernier, lors de la traditionnelle soirée de remise des trophées des 100 entreprises les plus dynamiques au Mali. Il dédie cette récompense à l’ensemble des travailleurs de Moov Africa Malitel, qui se bat nuit et jour pour l’amélioration de la qualité du service de télécommunications, malgré un contexte très difficile dû à l’insécurité.

Notons que le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques a pour objectif de contribuer à renforcer la visibilité internationale des 100 meilleures entreprises évoluant dans différents secteurs d’activités.

Moov Africa Malitel, initialement Sotelma, est le premier opérateur mobile au Mali. Cette entreprise est devenue le plus performant opérateur en termes de qualité de services des réseaux mobile et fixe sur l’ensemble du Mali.

Le directeur général de cette entreprise citoyenne, Abdelaziz Biddine, a fait savoir que le groupe “Maroc Télécoms” a décidé de changer l’identité visuelle de la Société de télécommunication du Mali (Sotelma), créée en 1989. C’est ainsi qu’en janvier 2021, le Groupe a décidé d’unifier l’identité visuelle de toutes les filiales du groupe sous le nom “Moov Africa”. Dans ce cadre, la Sotelma a pris le nom “Moov Africa Malitel”.

Ce leadership est le résultat d’un investissement fort de Moov Africa Malitel sur l’ensemble des réseaux pour devenir le plus compétitif des opérateurs téléphoniques du Mali. “Malgré la crise sanitaire qui a frappé tout le monde ces dernières années, nous avons investi plus de 180 milliards Fcfa. Pour ces investissements, nous avons deux objectifs principaux. Il s’agit de l’extension du réseau pour toucher au maximum la population. Le 2e objectif, c’est d’assurer un certain niveau de qualité qui est important. Nous avons beaucoup innové sur les offres aussi“, a dit le directeur général, Abdelaziz Biddine. Ce n’est pas tout. Moov Africa Malitel fait preuve d’audace et d’innovation en jetant les bases d’une économie digitale dynamique.

“Plus déterminés que jamais dans notre volonté de satisfaire nos clients, nous avons su nous adapter et évoluer. Et ce, à travers le lancement de nouvelles offres, la réalisation d’actions commerciales et sociales à l’égard de nos fidèles clients. Je tiens à souligner que sans un large investissement, nous n’aurions pas pu rendre opérationnelles toutes ces actions. Sur le plan marketing et commercial, nous avons enrichi les avantages des offres Damou et Grati+, baisser les tarifs de nos forfaits Internet, augmenter le volume de nos forfaits Data en gardant les mêmes prix. Une fois n’est pas coutume, l’Adsl également a bénéficié d’une augmentation gratuite de tous les débits en plus nos clients peuvent désormais bénéficier d’une connexion très haut débit allant jusqu’à 50Mb/s et de l’illimité voix en exclusivité chez eux grâce à la Fibre optique résidentielle. Le tout à un prix avantageux. Pour ceux qui ne bénéficient pas d’une connexion filaire à domicile, nous avons lancé la Box Wifi 4G pour eux” a déclaré Abdelaziz Biddine, lors de son message de vœux de nouvel an, il y a une année. Avant d’ajouter : “Les services offerts par Moov Africa sont des plus diversifiés et au cœur des technologies de l’information et de la communication. Nous sommes aujourd’hui en mesure de répondre aux exigences de nos clients de manière plus ciblée et plus personnalisée. A cet effet, www.moovafrica.ml offre un espace “Particuliers” au service du grand public et un espace “Entreprises” au service des professionnels. Conçu également sous forme de vitrine interactive, le site a pour ambition de maintenir le dialogue et le contact permanent avec le public. C’est dans cet objectif que nous avons mis à votre disposition les outils nécessaires pour nous faire part de vos remarques et de vos besoins en ligne”.

Notons que depuis son arrivée à Bamako pour prendre la tête de l’opérateur historique Sotelma/Malitel, désormais ” Moov Africa Malitel “, Abdel Aziz Beddini se met dans la posture du manager hors-pair avec une vision claire : faire de Moov Africa Malitel une société de référence au Mali et en Afrique.

Aujourd’hui, on peut dire sans risque de se tromper que la société a fait un grand pas au vu des résultats enregistrés. Cela sous le leadership éclairé du directeur général Abdel Aziz Beddini, qui met en avant le volet humanitaire. Une manière de respecter l’engagement de la société dans la responsabilité sociétale d’entreprise, un aspect pris en compte par l’opérateur historique.

Voilà, pourquoi, plusieurs actions humanitaires ont été initiées dans les domaines de l’éducation surtout à travers une vaste campagne de distribution des kits scolaires à certains établissements et orphelinats. Ce programme très salutaire permet de soulager beaucoup de parents d’élèves démunis. Et l’entreprise citoyenne a décidé de distribuer 1000 kits scolaires courant l’année scolaire 2021-2022.

En vue de jouer pleinement sa partition dans le cadre de l’éducation des enfants de parents issus de couches défavorisées, Moov Africa/Malitel a décidé de prendre en charge aussi leurs frais de scolarité sous forme de parrainage. Un geste fortement apprécié par les autorités de l’éducation et les parents d’élèves. Selon eux, c’est un ouf de soulagement.

En outre, Moov Africa/Malitel vient de doter deux lycées de salle informatique équipée. Il s’agit du lycée Mamadou Sarr et du lycée Ibrahim Ly dont la cérémonie d’inauguration s’est déroulée sous la présidence du directeur général Abdel Aziz Beddini, accompagné de ses proches collaborateurs.

La dotation de ces lycées en salle informatique s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces salles bénéficieront aussi de connexion Internet pour le plus grand bonheur des jeunes lycéens. Selon Abdel Aziz Beddini, l’outil informatique est aujourd’hui indispensable pour faciliter l’enseignement en général, surtout quand celui-ci est connecté à Internet. Voilà pourquoi, dira-t-il, Moov Africa/Malitel a décidé de rénover la salle informatique du lycée Mamadou Sarr. “ Je suis fier de voir cette salle aujourd’hui. Je peux vous dire que notre partenariat ne s’arrêtera pas là, nous sommes ensemble pour toujours car le lien entre les deux pays amis et frères à savoir le Royaume du Maroc et la République du Mali date de plusieurs année “, dira Abdel Aziz Beddini. AB.HAIDARA

Commentaires via Facebook :