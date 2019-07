Les activités du programme integrity icon Mali sont lancées à travers le pays, une campagne qui va se solder par la célébration des fonctionnaires dont l’intégrité et l’honnêteté ont été remarquées au sein de leur localité.

5ème du genre la campagne Integrity icon est lancée par accountabily Mali, il s’agit de sélectionner à travers le pays des fonctionnaires de l’administration publiques qui se font démarquer par leur intégrité et leur honnêteté dans leur travail.

Pour aboutir à cette sélection, le 28 juin dernier, Moussa Kondo, président de Accountability Mali et ses camarades étaient réunis au CNDIFE avec la cinquantaine de bénévoles dont la mission est d’aller recueillir auprès des populations les nominations des personnes susceptibles d’être lauréats de Integrity icon 2019.

Mohamed Aghali comptable régional résidant à Koulikoro, est l’un des lauréats de la précédente édition, aussi il s’est adressé aux jeunes bénévoles pour les indiquer toute l’ampleur de leur mission, une mission qui sans nul doute impacte sur la communauté. En effet, le choix de l’homme ou la femme intègre n’est point facile ou fortuit car il s’agit d’une part d’inviter d’autres personnes à prendre exemple sur eux mais également à voir ces modèles doubler d’effort dans leur travail.

Pour sa part Moussa Kondo n’a cessé de sensibiliser les jeunes sur les valeurs de la justice, l’équité et la droiture. Et pour se faire, il les a invités à s’approprier la lutte contre la corruption et à devenir des modèles exemplaires gage du développement de la Nation.

« Ensemble, identifions et célébrons les fonctionnaires honnêtes de l’administration », slogan de Accontability icon Mali est donc une machine enclenchée pour l’émergence du Mali qui passe nécessairement par la lutte contre la corruption.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

