Le Réseau des femmes leaders africaines (AWLN) est une plateforme continentale créée pour galvaniser le leadership des femmes en Afrique vers une paix et un développement durable dans tous les secteurs et à tous les niveaux.

Il cherche à accroître la participation des femmes à la prise de décision grâce à l’apprentissage et au mentorat par les paires, à une solidarité accumulée, au plaidoyer et au renforcement des capacités. Cette année, AWLN-Mali a inscrit ses activités dans le cadre de la Semaine nationale de l’intégration africaine en organisant, le jeudi 30 mai dernier, une conférence d’information et d’échanges sur les conclusions des forums sur la masculinité positive au Centre international de conférences de Bamako.

Au cours de cette activité, un hommage spécial a été rendu à Haïdara Aïchata Alassane Cissé pour ses nombreuses distinctions en reconnaissance de son engagement en faveur de la promotion des droits des femmes ainsi que pour les efforts consentis pour une représentation efficace de AWLN-Mali aux différents forums.

Elle a également reçu le prix spécial de l’AWLN qui est la plus grande distinction de cette organisation internationale. En plus d’elle, des hommes membres du Conseil national de Transition (CNT) ont reçu des attestations de reconnaissance au cours de cette conférence à Bamako. Il s’agit du 5ème vice-président Hamèye Founé Mahalmadane, du 6ème vice-président Hamidou Traoré et de Mohamed Ould Sidi Mohamed. Trois ministres ont également reçu des attestations de reconnaissance ; à savoir les ministres des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, de la Jeunesse et des Sports chargés de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne et de la Communication, de l’économie numérique et de la Modernisation de l’administration

à noter que le Réseau des femmes leaders africaines (AWLN) a été concrétisé à travers deux forums tenus respectivement du 31 mai au 2 juin 2017 au siège des Nations Unies à New-York et du 24 au 26 avril 2018 au Quartier général de l’ Union africaine (UA) à Addis-Abeba. L’UA a décidé de mettre en œuvre le concept de la masculinité positive et AWLN a pris le relais pour le vulgariser dans les états membres. Le lancement a été fait à New-York et 37 pays ont déjà créé leurs relais nationaux.

AWLN International pour sa représentation et la mise en œuvre de ses programmes a mis en place des chapitres nationaux dans plusieurs pays. Ainsi à ce jour, il existe 33 chapitres dont celui du Mali qui a été mis en place en 2020.

AWLN International et les chapitres nationaux sont parties prenantes, dès le début de l’initiative présidentielle de haut niveau de l’UA sur la masculinité positive dans le leadership pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles en Afrique. À travers cette initiative, la direction de l’UA a décidé de mobiliser l’engagement politique et l’action des plus hautes autorités des États membres de l’organisation continentale.

L’initiative est mise en pratique pour son opérationnalisation à travers des conférences annuelles des hommes, incluant plusieurs acteurs publics et privés, des organisations de la société civile, y compris les jeunes et les femmes leaders africaines de l’AWLN international.

Dieudonné DIAMA

Commentaires via Facebook :