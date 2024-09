Nioro du Sahel : Le projet présidentiel ‘’Brigade Verte’’ lancé…

Le projet Brigade Verte est une initiative présidentielle ‘’à mettre à profit pour le développement des régions cibles du Pays’’ notamment, celles de Nioro et de Kayes. Ce programme présidentiel de plus de 6 milliards de francs CFA, vise à assurer la sécurité et le développement dans ces deux régions et aussi de donner des emplois à des femmes et jeunes des dites localités. Le lancement a été fait le mois passé par à Nioro du Sahel, par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation porte-parole du gouvernement, le Colonel Abdoulaye Maiga.

Un site pilote de 120 hectares aménagé au profit des populations bénéficiaires est désormais opérationnel à MAKANA dans la commune de Guétema.

Ce programme présidentiel de plus de 6 milliards de francs CFA vise à assurer la sécurité et le développement dans ces deux régions. il donne ainsi l’occasion aux bras valides ainsi qu’aux femmes d’exercer des activités génératrices de revenus tout en occupant les jeunes en quête d’emploi.

Dans la même foulé, le ministre Abdoulaye Maiga à la tête d’une délégation ministérielle, a procédé à la pause de la première pierre et au lancement de l’aménagement de 22 autres sites de 120 ha chacun, le tous cofinancé par la République du Mali et la république d’Italie pour une durée de 36 mois.

Le maire de la commune rurale de Guétema, Hadi Anne n’a pas tari d’éloges à l’endroit du Gouvernement du Mali d’avoir choisi le périmètre de Makana pour la réalisation de ce projet porteur d’espoir.

Le Gouverneur de Nioro, le Général de Brigade Aly Annadji a au nom des populations bénéficiaires dudit projet, remercié les plus hautes autorités d’avoir accordé une attention particulière à leur nouvelle région en réalisant ce projet futuriste qui dit–il , touche du doigt les défis fondamentaux desdites régions à savoir, la régénération des forêts, la création d’emplois pour les jeunes, le développement des nouvelles filières économiques à travers la promotion de la gomme arabique, l’amélioration de la production fourragère et la disponibilité de l’eau en faveur des éleveurs mais aussi et surtout le développement du maraichage pour les femmes. Il a par ailleurs rassuré les bienfaiteurs de ce que les travaux feront l’objet d’un suivit spécial et du fait que cette réalisation baissera à coup sûr le taux de pauvreté dans ses circonscriptions administratives. Il n’a pas manqué de remercier la République d’Italie à travers son agence de coopération au développement pour le financement de ce projet.

Selon le maître d’œuvre du projet, le ministre Commissaire à la sécurité Alimentaire Redouane AG Mohamed, ce projet de 3.000 ha de parcelles de terre dégradées dans des régions de Kayes et de Nioro du Sahel, permettra de former 1.500 jeunes sur les techniques de production agroforestière et les regrouper en coopérative pour les parcelles aménagées , accroitre la production agricole et celle de la gomme arabique avec la création de 4.500 emplois, mettre en place un dispositif institutionnel et opérationnel de pilotage et de gestion de projet.

Avant d’exhorter les bénéficiaires de ce projet à en faire bon usage, le Ministre Addoulaye Maiga a affirmé que cette initiative présidentielle matérialise la vision du chef de l’Etat du ‘’Malikura ‘’ aligner la sécurité et le développement. Les deux vont de pair a-t-il soutenu. « Nous aimons le rappeler, il ya quelques années, Le Mali avait perdu plus de la moitié de son territoire national en terme de sécurité, occupé par les groupes djihadistes et des groupes armés. En un temps record nous avons aujourd’hui, grâce à l’engagement et au leadership du chef de l’Etat ainsi qu’à l’engagement des forces de défense et de sécurité du Mali, récupéré l’ensemble du territoire national. Donc, forcement de tel projet de développement qui voit le jour dans un tel contexte sécuritaire peu reluisant, nous oblige à redoubler d’effort ». A-t-il conclut.

Malick Gaye

