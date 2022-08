Le Centre culturel Kôrè de Ségou a servi de cadre, le mardi 2 Août 2022, à la cérémonie de signature des conventions dans le cadre de l’appui du Programme Jeunesse et Stabilisation dans les régions du Centre du Mali (PROJES) en faveur de 33 micro-projets retenus relatifs aux Initiatives citoyennes et d’éveil socio-éducatif des jeunes dans les régions de Ségou et de San. C’était sous la présidence du représentant du gouverneur de la région de Ségou, Mohamed Ag Aboubacrine Mohamed, en présence du Coordinateur régional du PROJES de Ségou, Mohamed A. Sidibé, du Directeur général du cabinet Consult Step, Daouda Sory Dembélé ainsi que de plusieurs invités de marque.

Après le mot de bienvenue du maire Sébougou, le Directeur général du cabinet Consult STEP, Daouda Sory Dembélé a fait savoir que son cabinet de droit malien spécialisé Diagnostic et formation, étude, évaluation a été créé en 2008.

Fort de son expertise et de son expérience, le Cabinet Consult STEP, a été retenu par le PROJES comme operateur dans le cadre de la mise en œuvre du volet renforcement de capacité et appui aux initiatives des jeunes dans le domaine de la citoyenneté et de l’éveil socio – éducatif dans les régions du centre du Mali a expliqué Daouda Sory Dembélé,. C’est dans ce cadre qu’un avis d’appel à candidature a été lancé pour sélectionner des initiatives jeunes dans le domaine de la citoyenneté et de l’éveil socio-éducatif dans les régions de Ségou, San. Sur plus d’une centaine d’initiatives de micro-projets reçus sur l’ensemble de ses 2 régions d’intervention du projet, 33 initiatives jeunes ont été retenues dont 22 à Ségou et 11 à San pour un cout total de mise en œuvre de plus de 186 millions de FCFA. Ce résultat, selon M. Dembélé, est le fruit d’une sélection rigoureuse de cabinet en chargé de sélectionner les initiatives et de la validation du PROJES.

Avant la cérémonie de signature de convention, les initiateurs de 33 microprojets retenues dans les régions de Ségou et de San ont été formés à des sessions de formation sur la citoyenneté et cohésion sociale et sur la gestion de projet, afin de les amener à mieux réaliser leurs activités dans leurs communautés et favoriser le vivre ensemble et l’entente.

Cette cérémonie de signature de convention matérialise les engagements des parties prenantes. Elle marque le début d’un nouveau jalon dans la mission de Consult Step, à savoir : le Financement des initiatives des jeunes, a déclaré Daouda Sory Dembélé. « Ce financement n’est pas un DON, mais un appui qui devra aider à la réalisation des initiatives approuvées par le PROJES », a-t-il rappelé.

Cette intervention du Projes s’inscrit dans son Volet 4 : Appui à la jeunesse dans le domaine de la Citoyenneté et éveil socio-éducatif.

Le Coordinateur régional du Projes de Ségou, Mohamed A. Sidibé dira qu’à travers cette intervention, le PROJES souhaite apporter un appui à la catégorie jeunesse dans les régions de Ségou, San, Mopti, Bandiagara et Douentza. Pour ce faire, selon lui, le PROJES a mobilisé Consult Step, afin d’assurer, dans les régions ciblées, l’accompagnement des structures de jeunesse dans la mise en œuvre des activités socio – éducatives, citoyennes et de renforcement des capacités en matière de vivre ensemble, le but étant d’améliorer les conditions socio – éducatives des jeunes issus des régions du centre, en vue d’une amélioration de la cohésion sociale. Ces activités socio – éducatives destinées à la catégorie jeunesse se présentent sous les formats suivants : Evénements sportifs ; Evènements culturels : Théâtre, concours de poésie, de musique ; Renforcement des capacités des pairs : Formation à la prévention / gestion des conflits et au vivre ensemble / formation au contrôle citoyen / formation à la prévention de l’extrémisme violent / formation au leadership et développement de la personnalité : Activités citoyennes : connaissance des institutions, activités d’intérêt collectif ; Découvertes sorties éducatives ( connaissance du terroir, rencontres avec des personnalités , visionnage de films ) entre autres, a-t-il fait savoir, avant de rappeler les attentes de l’UE à travers le PROJES aux groupements bénéficiaires. « C’est vous dire que nous comptons sur vous pour que les insuffisances constatées par l’étude soient comblées », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le représentant du Gouverneur de Ségou, Mohamedo Ag Aboubacrine, a invité les jeunes bénéficiaires à saisir cette opportunité pour rentrer dans l’histoire en devenant de véritables remparts contre la division. « Soyez ces fils qui serviront à coudre durablement le tissu de la cohésion dans vos différentes communautés », a-t-il conclu.

Mariam Cissouma, au nom des bénéficiaires, a remercié les initiateurs du projet et promis de faire un bon usage de ce fonds.

L’un des temps forts de la cérémonie a été la signature de convention et la remise du chèque géant aux bénéficiaires.

Rappelons que le PROJES est financé par l’Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique. Il est placé sous la tutelle du Ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation (MATD) et est mis en œuvre par la GIZ.

AMTouré

Envoyé spécial

