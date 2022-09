C’est à l’initiative de l’entreprise Oumou vision que le lancement du projet d’aménagement de la place de l’indépendance de Goundam (SPAD) a été fait le 22 septembre 2022 au grand Hôtel de Bamako en présence de plusieurs ressortissants de la ville.

Cette cérémonie a été placée sous l’égide de l’ancien ministre, Oumar Ibrahim Toure qui avait à ses côtés le directeur général du bureau d’études techniques et d’architecture, Abdorahamane Ag Hantafaye, Mohamed Ali Ibrahim Cissé, Mahamoud Ben Katra, Baba Moulaye Haidra, tous anciens ministres.

Coïncidence certes, mais historique. Ce lancement qui consacre aussi la pose de la première pierre de la réfection de ces infrastructures de Goundam intervient à un moment où le Mali célèbre son 62e anniversaire, date commémorative de l’accession de son indépendance. Pour rappel, ce joyau est composé d’une tribune, d’un monument et d’une salle polyvalente dont l’aménagement de la place est sous forme d’une peau de bête, jadis utilisé comme tapis de prière. Mieux encore, cet espace est fait d’une esplanade de 1 600 m2, toute chose qui servira entre autres des lieux de rencontres, des joggings, des salles de spectacles et des espaces verts. Pour l’architecte Abdorahamane Ag Hantafaye, la première phase du projet d’aménagement de la place de l’indépendance de Goundam s’étendra jusqu’au mois de mars 2023 avec une bagatelle estimée à 150 millions de francs CFA et celle de la seconde s’élève à hauteur de 100 millions de nos francs. Avant de laisser entendre que ces réalisations d’infrastructures sont financées par les partenaires techniques et financiers et des contributeurs locaux, tous natifs de Goundam dans la région de Tombouctou.

Yacouba COULIBALY

Commentaires via Facebook :