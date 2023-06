Après les ministres et les parlementaires, cette fois-ci, c’est le Président de la Transition, colonel Assimi qui mène une campagne en invitant les Maliens à voter « oui » à ce projet de nouvelle Constitution.

En visite de quelques heures à Ségou où il a mené plusieurs activités dont la relance des travaux de la Comatex-SA, le Plan national de réponse à l’insécurité alimentaire et le lancement de la construction des travaux de bitumage de la route Banankoro-Dioro à Nérèkoro, le président de la Transition a demandé aux Ségoviens et à l’ensemble des Maliens d’approuver le projet de nouvelle Constitution en votant massivement ” oui ” pour l’avenir du Mali. Selon le chef de la Transition malienne, après 30 années de tâtonnement politique, personne n’a encore droit à l’erreur et qu’il n’y a plus de marche-arrière possible. De ce fait, le colonel Goïta s’appuie sur le fait que ce texte a été rédigé au Mali et par des Maliens.

” Le projet de Constitution a été élaboré par les Maliens. Et c’est le résultat d’un travail consensuel de toutes les sensibilités, y compris par la diaspora. Aucune personne étrangère n’a été associée à sa rédaction ”, a rappelé le colonel Goïta dans un stade Amary Ndaou de Ségou bondé de personne qui scandait le nom du Président et d’autres qui brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire ” vive la Transition “, ” nous votons oui au référendum “.

A Ségou, le Président de la Transition a mis en garde les Maliens des dangers que le Mali court si ce projet ne passe pas.

” La marche patriotique du peuple malien pour la souveraineté de leur pays, le 14 janvier 2022, ne servirait à rien si le projet de Constitution ne passait pas au référendum de ce dimanche “, a-t-il averti les Ségoviens et par-delà tous les Maliens ». « Ce projet de Constitution bouleverse les intérêts de certaines personnes, voire de certains États. Il faut donc savoir faire face aux adversités “, a conclu Assimi Goïta.

Ousmane Mahamane

