Le jeudi 27 janvier 2022, une délégation envoyée par le président de la Transition Assimi Goïta a effectué une visite à Diré dans le cadre de la prise en compte des doléances et préoccupations des populations. Cette rencontre a eu lieu à la devanture de la préfecture et du Conseil de cercle.

La visite se situe dans le cadre d’une tournée régionale dans la région de Tombouctou en passant par Niafunké, Diré et Goundam. La délégation avec à sa tête, la conseillère spéciale du Président de la Transition, le Colonel Assan Badiallo Touré, est arrivée à 14h45mn dans la ville de Diré. Elle a été accueillie par l’ensemble des responsables administratifs, leaders politiques, religieux, des élus et conseillers communaux, les femmes et les jeunes de Diré. La population des 13 Communes était de la fête. Elle s’est montrée satisfaite de la présence de cette forte délégation de l’Etat au moment où la sécurité est une réalité à Diré et environs depuis environ deux semaines.

Selon Baba Zoubeirou, secrétaire général du Conseil de cercle, le cadre de cette visite est rassurant pour le cercle. “La présence des représentants du gouvernement et du Chef de l’Etat nous rassure vraiment. Cela témoigne qu’ils pensent à nous”, dit-il. Il pense également qu’ils devraient prendre en considération la cherté de la vie à Diré. “Nous demandons au chef de l’Etat et son gouvernement de mettre tout en œuvre pour stabiliser la condition de vie des Maliens. Plus particulièrement le prix de l’engrais chimique, car les cultivateurs souffrent énormément de la hausse du prix. Nous souffrons également de problèmes d’adduction d’eau depuis deux semaines. Pour la sécurité, on a besoin d’un camp militaire comme les autres cercles, malgré la présence de certains militaires”, a-t-il souligné.

Pour Ibrahima Cissé, membre des Autorités intérimaires de Diré, il faut le retour rapide de l’administration. “On a besoin du préfet et de tous ses subalternes pour tous les besoins administratifs. Les gens sont franchement fatigués pour se rendre à Tombouctou ou Bamako, pour bénéficier du service de l’administration. Seulement les autorités intérimaires sont présentes donc il y a beaucoup d’insuffisance”, a-t-il plaidé.

Hamadoun Touré

(Correspondant à Diré)

DIRÉ:

Des vivres pour les démunies

Dans le cadre des actions de solidarité du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, en faveur des couches démunies, la ville de Diré a reçu jeudi dernier d’importantes quantités de produits alimentaires.

La délégation de haut niveau arrivée le jeudi 27 janvier à Diré n’est pas venue les mains vides. Elle est arrivée les bras chargés de vivres pour la population. A cette occasion, une remise symbolique de ces dons, composés essentiellement de denrées de première nécessité, s’est déroulée en présence des membres du gouvernorat de Tombouctou.

Ce don alimentaire est destiné aux personnes vivantes de handicap, impactées par la crise, veuves et démunies. La distribution est assurée par le Service local du développement social et de l’économie solidaire de Diré.

Le préfet du cercle de Diré a affirmé à ses hôtes que cette donation du président de la Transition arrive au bon moment pour la population de Diré en cette période de crise alimentaire consécutive à la mauvaise pluviométrie. La conseillère spéciale du Président de la Transition, Colonel Assan Badiallo Touré a pour sa part, félicité la population de Diré d’avoir le Président à leurs côtés.

Selon Mohamed Bengaly, chef et administrateur de l’Action sociale, ce don est remis de la part du président de la Transition. “C’est le Président Assimi Goïta qui a donné des vivres aux personnes les plus touchées par la crise dans les 13 Communes de Diré. Le don est composé de 5 tonnes de mil, 5 tonnes de riz, 100 bidons de vingt litres d’huile et 50 sacs de sucre”, a-t-il affirmé.

Les bénéficiaires, émerveillés par l’action, ont remercié le président. Le ministre Commissaire à la Sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, en présidant cette cérémonie, a affirmé avoir enregistré toutes les doléances de la population de Diré. A ses dires, « cette donation se concrétise pour honorer la promesse faite lors de la prestation de serment par le président de la Transition Assimi Goïta que le 1/3 de son budget sera destiné aux plus démunis ».

Hamadoun Touré

(Correspondant à Diré)

Commentaires via Facebook :