140e Conseil d’Administration de la BNDA : un résultat bénéficiaire de 8,2 milliards FCFA en 2020

La Banque nationale de Développement agricole (BNDA) a tenu, ce mercredi 19 janvier, la 140e session de son Conseil d’administration. Un conseil qui intervient dans un contexte économique contraignant marqué au sein de la banque verte par la fin du mandat des Commissaires aux comptes.

–maliweb.net- En 2020, la BNDA a injecté 213 milliards FCFA dans le financement de l’agriculture au Mali. Dans ce montant, 6 milliards FCFA ont été destinés aux organisations paysannes et 190 milliards FCFA pour les agro-industries et les fournisseurs d’intrants. Aussi, « la BNDA a financé les petites et moyennes entreprises agricoles et industrielles pour 103 milliards de FCFA et les particuliers pour 77 milliards FCFA pour leur équipement et leur habitat », a indiqué Moussa A Diallo, Président du Conseil d’Administration de la BNDA.

Dans l’espace UEMOA, l’année 2020 a été marquée par un taux de croissance de 0,9% contre 5,8% en 2019. L’inflation au sein de l’union a légèrement ralenti, en s’établissant à 2,7% au quatrième trimestre 2020. Au Mali, la situation économique a été « fortement perturbée » au cours de l’année écoulée à cause de la crise sanitaire du coronavirus et de la crise socio-politique. Les finances publiques ont été affectées par ces crises avec un déficit budgétaire global de 5,5% du PIB.

Malgré le contexte économique, la Banque nationale de Développement agricole du Mali a réalisé un résultat bénéficiaire de 8,2 milliards FCFA en 2020, soit une croissance de +9% par rapport à l’exercice 2019. Ainsi, en 2020, la BNDA a atteint un total du bilan de 568 milliards FCFA. « La BNDA améliore sa position dans le peloton de tête du système bancaire malien tout en demeurant le premier partenaire financier de l’agriculture malienne », a affirmé le Président du Conseil d’Administration de la BNDA, saluant ainsi les « performances » obtenues par le Directeur général Souleymane Waïgalo et son équipe.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :