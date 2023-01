Assurance agricole au Mali : Une valeur ajoutée pour la sécurisation des revenus des producteurs

Le jeudi 19 janvier 2023, le ministère du Développement rural a organisé un atelier de concertation sur l’institutionnalisation de l’assurance agricole au Mali.

Chaque année, les agriculteurs subissent de lourdes pertes dues au changement climatique défavorable. L’agriculture étant le principal moyen de subsistance des communautés rurales, ils font face à une insécurité alimentaire. Les petits agriculteurs arrivent difficilement à gérer ces menaces par eux-mêmes, car les coûts sont très élevés. Des instruments financiers adéquats sont nécessaires pour corriger ces insuffisances, d’où l’initiative de l’assurance agricole.

L’assurance agricole a le pouvoir d’offrir une solution prometteuse et de contribuer à la sécurité alimentaire. Mais, selon les informations du département du Développement rural, la plupart des produits sont encore en phase pilote et un certain nombre d’obstacles restent à traiter pour qu’ils deviennent plus largement disponibles.

C’est ainsi que le Projet Inclusif s’appuiera sur la collaboration Socodevi/Dataflaq’s Technologies Inc., en synergie avec l’ensemble des partenaires et parties impliqués pour définir les voies et moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’adhésion massive des producteurs agricoles aux programmes commerciaux sécurisés d’assurance récolte, tout en introduisant l’innovation technologique dans l’identification, l’enregistrement, la bancarisation et les services conseils digitalisés auprès des producteurs agricoles.

Le projet souhaite d’une part développer des produits d’assurance inclusive agricole, en particulier d’assurances climat couvrant le portefeuille de crédit vert des Systèmes financiers décentralisés (SFD) partenaires. D’autre part, accompagner les SFD engagés pour la fourniture de crédits verts en leur subventionnant de façon dégressive l’accès à ces assurances.

L’objectif général de cet atelier était de lancer les travaux devant mener aux orientations et cadre de concertation pour entamer l’institutionnalisation de l’assurance agricole au Mali.

Selon le secrétaire général Daniel Siméon Kelema, représentant le ministre du Développement rural, ce sujet est d’une grande importance pour notre économie car il concerne les activités de plus de 80 % de la population active qui produisent près de 40 % du produit intérieur brut.

Il dira que des initiatives ont déjà été tentées au Mali pour la couverture des risques liés au domaine agricole. Néanmoins, ces expériences dont certains ont disparu, restent pour la plupart limitées à des segments bien précis.

“Aujourd’hui, le gouvernement ambitionne de créer une structure pérenne d’assurance agricole qui permettra de capitaliser toutes ces expériences et fédérer les efforts dans le sens de la couverture de l’ensemble des risques liés à toutes les activités du monde rural“, ajoutera-t-il.

Zeïnabou Fofana

Commentaires via Facebook :