Campagne agricole 2024-2025 : Le Gidiam dénonce des pratiques… et fait des propositions

Le Groupement des importateurs et distributeurs agrées des intrants agricoles du Mali (Gidiam) a animé hier jeudi un point de presse sur le thème: “Difficultés inhérente à la campagne agricole 2024-2025 : les difficultés, alertes et propositions du Gidiam pour une bonne campagne”. C’est le siège dudit regroupement à l’ACI 2000 qui a servi de cadre à cette rencontre.

Le point de presse était animé par le président du Gidiam El hadj Sinaly Bakayna Traoré qui avait à ses côtés plusieurs membres de son bureau. Dans son exposé liminaire, le conférencier de préciser que cette rencontre porte sur les enjeux de la campagne agricole 2024-2025 et les difficultés que traverse le Gidiam.

A ce propos, il a rappelé que la campagne agricole avance à grand pas et le gouvernement a fait selon lui de son mieux pour satisfaire les besoins des paysans. Aussi, le Gidiam a regretté les images qui circulent sur les réseaux sociaux qui font état de magouille dans le secteur des intrants à Sikasso et à Koutiala. Surtout pour le cas de Koutiala, ce regroupement a révélé que leur regroupement a été confronté à des difficultés suite à un manque d’écoute.

“Nous dénonçons le manque de l’esprit d’écoute de certaines autorités, par exemple lors d’une rencontre avec l’actuel ministre du Commerce, nous avons demandé la mise en emballage des intrants offerts par la Russie, le ministre ne nous a pas compris, il nous a même mal répondu, après les choses se sont compliquées… si nos inquiétudes étaient prises en compte, on allait éviter ces dégâts”, a expliqué le président du Gidiam.

Selon lui, ils sont aussi confrontés à des difficultés relatives à l’accompagnement du gouvernement dans la prise en charge des 15.000 tonnes des intrants (NPK DAP) offerts par la Banque mondiale. “A la base, ces intrants étaient destinés aux entreprises qui ont accompagné l’état dans les périodes de difficultés et deux sociétés de notre groupement y figuraient sur la liste des 12 entreprises présentées à la télé par le ministre sortant de l’agriculture, mais, dans l’exécution nos deux sociétés ont été enlevées du lot sans motif”, a déploré le conférencier. Il a aussi poursuivi que c’est avec beaucoup de peine que des entreprises de leur regroupement ont été retenues à l’arrivée du don russe soit 22. 000 tonnes d’engrais urée destinées aux paysans. “Sur la liste des cinq (5 entreprises retenues) une ne répondait même pas aux critères et elle a finalement désisté, c’est après des démarches nécessaires que nos deux sociétés (SEWA ET KO2) ont été retenues mais avec beaucoup de difficultés”, a fait savoir El hadj Sinaly Bakayna Traoré. Il a saisi cette occasion pour révéler que la Société Sewa dans l’exécution de ce marché a été confronté au problème d’emballage, d’exonération sur le dédouanement, des dysfonctionnements administratifs et d’autre judiciaires…C’est pourquoi face à toutes ces difficultés le Gidiam a fait des recommandations, parmi lesquelles l’ouverture sans délai des magasins Sewa qui ont été fermées selon eux injustement suite à ce problème d’emballage, le remboursement de ladite société suite à des dépenses supplémentaires effectuées dans le cadre de l’exécution du marché de l’engrais russe. Il s’agit de 15. 000. 000 Fcfa pour faire les emballages, 4 10. 000. 000 FCFA pour les ouvriers chargés des travaux, 10. 800. 000f pour le dédouanement car le produit était exonéré selon eux.

Le Gidiam demande aussi que leurs sociétés soient mises dans leurs droits dans le processus de sélection et dans tous les autres aspects liés au bon déroulement de la politique agricole du Mali.

Notons que le Groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles du Mali (Gidiam) est une association créée en 2015 et a pour objectifs de promouvoir le développement agricole et contribuer à la valorisation du secteur et s’engage pour l’épanouissement des agrolealers et celui des paysans. Il vise aussi à aider les autorités dans l’exécution de leur politique de distribution des intrants et la lutte contre la faim au Mali…

