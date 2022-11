La production cotonnière en Afrique de l’Ouest risque de connaître l’un des pires rendements des dix dernières années. Ce sont les prévisions, en tout cas, du département américain de l’agriculture selon lequel la zone de l’Afrique de l’ouest devrait enregistrer un rendement moyen de 377 kg de coton graine par hectare pour cette saison, soit un recul de 8% par rapport à la moyenne quinquennale qui est de 412 kg/ha.

En cause, le manque criant d’intrants agricoles et l’infection non maîtrisée des champs de coton par une nouvelle variété d’insectes connus sous le vocable de «jassides», des bestioles jusqu’ici méconnues et qui résistent à tous les insecticides. Au Mali, on aura accusé un grave retard dans la livraison des intrants, suite à l’embargo imposé par CEDEAO et l’UEMOA. A cette situation s’ajoutent la submersion de plusieurs dizaines d’hectares par des cas d’inondation Cette baisse de production, pour qui connaît la part du coton dans le PIB des Etats de la sous-région, aura pour effets subversifs d’entraîner un chômage technique de nombreux saisonniers travaillant dans des usines d’égrenage et d’huilerie, une pénurie d’aliments bétails, une tension de trésorerie avec des manques à gagner de plusieurs centaines de milliards de nos francs. En attendant d’y voir clair, le Sénégal par la voix du Directeur général de la Société de développement et des fibres textiles (SODEFITEX) a donné le ton. Dans un entretien accordé à nos confrères de l’Observatoire sénégalais, Papa Fata Ndiaye a annoncé une baisse des rendements estimée à -32% par rapport à la campagne précédente. Quant à la productivité, elle devrait se situer à 800 kg/ha contre 1 172 kg/ha lors de la campagne précédente. Les conséquences de cette baisse de rendement sont catastrophiques pour le Sénégal. Du moins, selon les estimations de production détaillées par le Directeur général de SO- DEFITEX « La production cotonnière de la campagne 2022/2023 va chuter de près de 50% par rapport à la campagne dernière qui se situait à 21 812 tonnes de coton graine. Conséquence, cette baisse de performance va impacter le chiffre d’affaires de la SODEFITEX avec « un manque à gagner de 10 milliards FCFA ». Ce n’est pas tout. Toujours, selon le DG de la SODEFITEX, un risque de fermeture d’usines avec des pertes d’activités et d’emplois est également dans l’air. Pour les autres pays du bassin cotonnier d’Afrique de l’Ouest, comme la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Togo ou encore le Cameroun, le Bénin et le Tchad, la situation est loin d’être moins catastrophique que celle du Sénégal. En effet, au Sénégal, l’année 2023 s’annonce avec son lot de problèmes économiques pour ces pays.

Le Mali et le Bénin connaîtront en revanche une productivité à la li- mite raisonnable, malgré la baisse de leurs productions respectives par rapport à la campagne précédente.

Le ministre malien du développement rural, lors d’une récente visite dans les filiales de Koutiala et Sikasso, laissait entendre en effet que sur la base des échos qui lui parvenaient de la sous-région, le Mali pourrait garder sa place de premier producteur même s’il s’attend à une baisse de production de coton graine par rapport à l’exercice précédent. En attendant les nouvelles estimations de la CMDT après le passage des ‘’jassides’’, les estimations des cas d’inondation et de retard accusé dans la livraison des instants par endroit, la baisse de la production s’annonce minime par rapport à celle de nos voisins de la sous- région.

Amidou Keita

