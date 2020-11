La chaux vive est de plus en plus utilisée par les paysans maliens pour la fertilisation de leurs champs.

Le secteur minier utilise également ce produit dans le processus d’exploitation de l’or.

Les paysans maliens ont déjà exprimé leur satisfaction, quant à la qualité de la chaux vive dite chaux agricole produite par la Société Stones, dirigée par Ibrahima Diawara.

Le secteur minier qui se ravitaille à l’étranger doutait de cette qualité. Aujourd’hui, aucun doute n’est encore permis, parce que la chaux vive de Stones vient d’être confirmée par la SGS comme étant d’une qualité supérieure avec une C.A.O de 80 points 5, c’est-à-dire d’une pureté du produit à concurrence de ce chiffre.

La SGS est une société suisse, leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification. Nous avons pu obtenir les deux documents qui attestent de la qualité de la chaux vive de Stones. Le premier date du 20 octobre 2020. Le second du 27 octobre de la même année.

Reconnue comme la référence en termes de qualité et d’intégrité, la SGS emploie plus de 95 mille collaborateurs, et exploite un réseau de 2400 bureaux et laboratoires à travers le monde.

La certification d’une telle société suffit pour que les grosses firmes qui travaillent au Mali arrêtent d’acheter la chaux vive à l’extérieur, pendant que des sociétés maliennes en produisent en qualité. Il y a même des sociétés minières guinéennes qui s’approvisionnent en chaux vive à partir du Mali. Pourquoi pas celles qui exploitent le sous-sol malien?

Il revient maintenant à Stones de faire les démarches nécessaires pour convaincre le secteur minier malien de la haute qualité de son produit. Sinon, il est inadmissible qu’on laisse ce qu’on trouve au Mali pour le chercher ailleurs. Les autorités publiques doivent s’y mettre également afin que cela soit possible.

Sur le plan agricole, les paysans ont plusieurs fois laissé entendre que la chaux est nécessaire pour l’amélioration quantitative et qualitative de la production agricole.

Au Mali, la Société Stones, dirigée par Ibrahima Diawara, produit la chaux agricole. Celle-ci est bien connue des paysans qui louent ses “vertus extraordinaires” pour la production céréalière et cotonnière. Ils ont commencé à l’utiliser depuis trois ans. Ils disent que leurs productions céréalières ont doublé, celles du coton a été multipliée par deux fois et demi. Ces témoignages ont été plusieurs fois diffusé sur les antennes de l’ORTM.

Les paysans de la zone Office du Niger et des Zones CMDT ont, en effet, montré du maïs cultivé avec et sans chaux agricole.

Le résultat est sans appel : la chaux agricole donne des produits de qualité et en quantité. Selon eux, les engrais à eux seuls ne donnent pas aujourd’hui les meilleurs résultats recherchés. En effet, pour réussir une production agricole, plusieurs paramètres doivent entrer en jeu pour bien entretenir la terre estiment les producteurs. Au nombre de ces paramètres, figure en bonne place la chaux agricole. Dans notre pays plus de 80% de la population active travaillent dans ce secteur qui représente aujourd’hui plus de 44% du PIB. Et pourtant, la production agricole est faible, souffrant à la fois d’un manque d’infrastructures en milieu rural, de rendement trop lié aux variations climatiques et au potentiel hydrogène (acidité) des sols. Ce dernier facteur sape tous les efforts pour améliorer le rendement des sols. C’est pourquoi les autorités ont décidé de se tourner vers le chaulage des sols par les roches calcaires (chaux vive, dolomie etc).

Rappelons que la chaux agricole est une poudre blanche chimique obtenue par la calcination de certaines pierres. Elle a plusieurs rôles et beaucoup d’avantages qui facilitent la tâche aux agriculteurs dans leur activité quotidienne. C’est pourquoi, de plus en plus, nos agriculteurs qui ont compris l’importance de la chaux, son efficacité, ne comptent plus s’en passer. En effet, elle réduit le temps mis pour accomplir certaines tâches sur une grande surface. En plus de la diminution de l’acidité du sol, elle facilite l’absorption des nutriments et engrais pour une meilleure croissance des plantes. La chaux continue de faire ses preuves chez les paysans.

Avec la certification de la SGS, elle va maintenant à la conquête du secteur minier. Étant produite sur place au Mali, elle devra coûter moins cher aux sociétés minières qui l’importent. C’est même une exigence du code minier malien.

A suivre.

Wa Salam !

Elhadj Chahana Takiou

