Le développement de cette filière apportera annuellement aux recettes additionnelles fiscales de l’État 90 milliards de F CFA

La semaine dernière, le grand hôtel de Bamako a abrité un atelier d’une journée dont les travaux de clôture ont été présidés par le Premier ministre, Chef de Gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maiga.

Co-organisé par Jatropha Mali International (JMI) et l’Institut International pour l’Agriculture Tropicale (IITA), avec l’approbation du ministère du Développement rural, l’atelier a regroupé des acteurs maliens œuvrant pour la promotion de ladite et des participants venus du Cameroun et du Nigeria.

En initiant cette rencontre entre acteurs, les organisateurs de l’atelier s’étaient fixés un objectif général : accompagner la croissance de la filière soja pour améliorer la sécurité nutritionnelle et alimentaire des populations des villes et des campagnes du Mali. Ses objectifs spécifiques sont, de : créer des emplois et des revenus pour les femmes et les jeunes tout en faisant de la filière un élément incontournable de l’économie malienne et aboutir à l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer pour le développement du soja au Mali.

Prononçant le discours de clôture, le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, a d’abord signalé qu’il prenait note des résultats de cet atelier national qui a confirmé le caractère hautement structurant du soja, à travers ses dimensions économique, agronomique, environnementale. Cela, pour que, la filière soja puisse contribuer à la sécurité alimentaire. Avant d’ajouter que : « j’ai aussi noté avec grand intérêt, la dimension sociale de cette nouvelle filière, notamment à travers l’inclusion des jeunes et des femmes très nombreuses dans la production et la transformation du soja ».

Choguel Kokalla Maiga a, aussi, mentionné que la fourniture d’aliment animal qui se fera par cette culture, sera très bénéfique à la consolidation de la paix entre les populations d’éleveurs et de producteurs dans les zones de production. « Votre atelier a abouti à l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer pour le développement du soja au Mali. Je sais que mon Gouvernement et notamment le département en charge de l’agriculture seront associés à votre plaidoyer. Soyez d’ores et déjà rassurés que mon Gouvernement et moi-même, confirmons ici par ma présence la décision d’ériger le soja en filière stratégique et prioritaire pour notre pays », a annoncé le Premier ministre.

Dr Choguel Kokalla Maiga qui n’a pas été insensible aux chiffres présentées, dira que les revenus potentiellement générés par la filière soja par an au Mali seront plus de 390 milliards de FCFA, dont 30 milliards de masse salariale bénéficiant à 43000 emplois directs et des emplois saisonniers supplémentaires pour environ 10% des agriculteurs, dont 35% de femmes et 90 milliards de recettes additionnelles fiscales et sociales annuelles pour l’Etat.

Auparavant, à l’ouverture de l’atelier, le ministre du développement rural, Modibo Keita a fait savoir, dans son discours, que : « le développement de la filière soja dans notre pays pourrait contribuer largement à l’atteinte de nos objectifs, certes ambitieux, mais non impossibles pour acquérir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, pour accéder à notre vraie indépendance qu’est la souveraineté alimentaire ».

Quant au vice-président du JMI, Youssouf Traoré, il a apprécié la dextérité du Gouvernement malien qui, par cet engagement, fait du soja une filière viable, fiable et porteuse de richesses.

Diakalia M Dembélé

Commentaires via Facebook :